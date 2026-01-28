TikTok cenzurira jedno ime, blokira i videa na kontroverznu temu? Korisnicima ništa nije jasno

Aplikacija TikTok potvrdila je da istražuje zašto je korisnicima platforme navodno onemoguće korištenje riječi "Epstein" u privatnim porukama. Prezime je to osuđenog seksualnog prijestupnika i financijera, zbog kojeg su se mnoge osobe iz javnog i političkog života našle pod povećalom, kao i sam američki predsjednik.

Reakcija je uslijedila nakon što se nekoliko javnih osoba, među kojima su guverner Kalifornije Gavin Newsom i glazbenica Billie Eilish, optužili TikTok za cenzuriranje videa koji kritiziraju administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa i njezin obračun s imigracijom.

"Nemamo pravila protiv dijeljenja imena 'Epstein' u privatnim porukama te istražujemo zašto su neki korisnici naišli na probleme", kazao je u utorak za NPR glasnogovornik američke podružnice TikToka.

'Problemi zbog nestanka struje'

Kontroverze su se pojavile nakon velikog restrukturiranja platforme koje je omogućilo da aplikacija nastavi s radom u SAD-u. Kineski vlasnik te aplikacije, tvrtka ByteDance, je prodao svoj većinski udario te finalizirao dogovor o osnivanju zajedničkog poduzeća u većinskom američkom vlasništvu.

Algoritam za preporuku sadržaja licenciran je za Oracle, tehnološku tvrtku na čelu s Trumpovim saveznikom Larryjem Ellisonom.

Od preuzimanja prošlog tjedna, korisnici TikToka također su se požalili da su na platformi cenzurirani videozapisi o racijama i prosvjedima američke imigracijske i carinske službe (ICE) u Minneapolisu, piše Euro News.

TikTok je u ponedjeljak navečer u izjavi poručio da ima "veliki infrastrukturni problem uzrokovan nestankom struje" u jednom od svojih podatkovnih centara u SAD-u te je sugerirao da to uzrokuje "višestruke greške" za korisnike.

Upozorili su korisnike da im se zbog toga čini kao da nemaju preglede ili lajkove na videozapisima, ili kao da zarada od pregleda nedostaje.

Guverner Kalifornije najavio je da će istražiti krši li TikTok državni zakon cenzuriranjem sadržaja.

"Vrijeme je za istragu“, napisao je u objavi za X u ponedjeljak navečer. "Pokrećem istragu o tome krši li TikTok državni zakon cenzuriranjem sadržaja koji kritizira Trumpa", dodao je.

