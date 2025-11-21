Tijelo žene pronađeno na popularnoj stazi: Nitko ne zna što se dogodilo

U šumi blizu Münchena je u četvrtak u popodnevnim satima pronađeno tijelo žene, a policija sumnja na zločin, piše Fenix Magazin.

Glasnogovornik policija Thomas Schelshorn je izjavio da oko 200 policajaca pretražuje područje šume u potrazi za bilo kakvim dokazima. Istragu vodi Odjel za ubojstva, dok su istražitelji osigurali sve poznate dokaze i pretražili okolno područje.

Identitet žene je i dalje nepoznat, a prema riječima policije se zasad zna da je riječ o ženi između 25 i 40 godina. Pokrenuta je nacionalna istraga te se uspoređuju detalji s prijavama nestalih osoba u nadi da se identitet žene što prije otkrije.

Okolnosti mjesta pronalaska

"Zbog mjesta na kojem je tijelo pronađeno, ne možemo isključiti da je riječ o nasilnoj smrti", izjavio je Schelshorn, koji je objasnio da je trenutačni prioritet identifikacija tijela i okolnosti smrti.

Na mjestu zločina i oko tijela su već osigurani brojni tragovi. Tijelo je pronađeno na šljunčanom putu, na popularnoj stazi koju koriste šetači.

"Šuma je područje u kojem često boravi mnogo ljudi, tako da nije moglo proći puno vremena prije nego što je tijelo bilo pronađeno", izjavio je Schelshorn. Nadodao je kako trenutačno ne znaju kako je žena dospjela na to mjesto, koliko je dugo tamo ležala niti koji u točni uvjeti njezine smrti.

Poziv svjedocima

Policija traga za svjedocima koji imaju bilo kakve informacije u vezi zločina. Pozivaju svaku osobu koja ima bilo kakve informacije da se jave u Policijsku postaju 11 pri Policijskoj upravi München ili bilo kojoj drugoj policijskoj postaju.

Istraga je i dalje u tijeku.

