Kostur Makedonca pronađen zazidan u kući, točno 23 godine nakon što je nestao

Kostur makedonskog državljanina Redžepa Rahmanovskog, koji je nestao prije 23 godine, pronađen je zazidan u kući u Belgiji, objavila je belgijska policija zajedno s fotografijom preminulog. Radnici koji su 16. srpnja izvodili radove na obnovi nekretnine u ulici Rue Caporal Trésignies pronašli su posmrtne ostatke u podrumu, piše Brusselstimes.

Forenzički stručnjaci sada su potvrdili da kostur pronađen prošlog ljeta u podrumu kuće u bruxellesskoj općini Forest pripada makedonskom državljaninu Redžepu Rahmanovskom, koji je nestao 2003. godine, priopćila je policija. U proces identifikacije bio je uključen i antropolog.

Redžep Rahmanovski rođen je 25. srpnja 1976. u Makedoniji. Posljednji put je viđen u noći 16. srpnja 2003., kada je napuštao posao u restoranu u četvrti Rue du Marché aux Fromages u Bruxellesu. Naknadno je prijavljen njegov nestanak.

Nestao 16 srpnja, tijelo nađeno 16. srpnja

Od tada mu se gubi svaki trag, a do identifikacije kostura policija nije imala informacija o njegovoj sudbini. Policija je izjavila da je na temelju forenzičkih nalaza izdan nalog za pretres kuće, s nadom da će se dobiti više informacija o tome što se dogodilo žrtvi.

Belgijska policija također traži moguće svjedoke ili bilo koga tko može dati informacije o Rahmanovskom ili njegovom nestanku. U policijskom priopćenju naglašeno je da će se sa svim pruženim informacijama postupati diskretno.

Odmah je pokrenuta istraga, a Javni tužitelj u Bruxellesu imenovao je forenzičke stručnjake, laboratorij savezne policije i stručnjake za identifikaciju žrtava katastrofa kako bi analizirali slučaj.

