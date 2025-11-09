FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STRAVA U SRBIJI /

Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi

Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi
×
Foto: Telegraf.rs

U tijeku je očevid

9.11.2025.
10:36
Erik Sečić
Telegraf.rs
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač automobila umro je u nedjelju ujutro nakon što se sudario s autobusom na Obrenovačkom putu u Srbiji.

U teškoj prometnoj nesreći ozljede je zadobilo još osam ljudi koje su djelatnici Hitne pomoći prebacili u bolnicu. 

Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi
Foto: Telegraf.rs

Jezive fotografije 

Portal Telegraf.rs objavio je fotografije s lica mjesta na kojima se vidi da je automobil smrskan gotovo do neprepoznatljivosti. 

Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi
Foto: Telegraf.rs

Promet nije u potpuno zaustavljen, ali vozi se usporeno. U tijeku je očevid koji će otkriti više detalja, među njima i uzrok sudara.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

SrbijaPrometna NesrećaAutomobilAutobus
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAVA U SRBIJI /
Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi