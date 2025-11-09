Auto zgužvan nakon sudara s autobusom, vozač umro na mjestu: U bolnici završilo osam ljudi

BJEŽAO POLICIJI /
Pokosio ljude pred poznatim barom, ima mrtvih: Kamere snimile trenutak udara
U tijeku je očevid
Vozač automobila umro je u nedjelju ujutro nakon što se sudario s autobusom na Obrenovačkom putu u Srbiji.
U teškoj prometnoj nesreći ozljede je zadobilo još osam ljudi koje su djelatnici Hitne pomoći prebacili u bolnicu.
Portal Telegraf.rs objavio je fotografije s lica mjesta na kojima se vidi da je automobil smrskan gotovo do neprepoznatljivosti.
Promet nije u potpuno zaustavljen, ali vozi se usporeno. U tijeku je očevid koji će otkriti više detalja, među njima i uzrok sudara.
