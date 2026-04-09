Teška noć u Ukrajini: Jedan poginuo u ruskom napadu, oštećena trafostanica u Odesi

Ruski dronovi oštetili su trafostanicu u južnoj ukrajinskoj regiji Odesa u srijedu, dok su ruske snage višestruko napadale područja u istočnijim regijama, pri čemu je ubijena jedna osoba, priopćili su ukrajinski dužnosnici. Hitne službe bile su na mjestu napada na trafostanicu, a nije bilo prijavljenih ozlijeđenih, rekao je na Telegramu Oleh Kiper, guverner regije Odesa.

Iz DTEK Grupe, velike privatne energetske kompanije, priopćeno je da je oštećena jedna njihova trafostanica te da ekipe čekaju potvrdu da je sigurno započeti popravke. DTEK je naveo da je regija bila pod ruskim napadima “gotovo bez prestanka”. Energetska infrastruktura u Ukrajini već je mjesecima pod napadima. Crnomorska luka Odesa, ključna za veliki dio ukrajinskog izvoza i područja u okolnoj regiji česta je meta ruskih napada tijekom četiri godine sukoba.

U noćnom ruskom bombardiranju ubijen je muškarac u selu izvan jugoistočnog grada Zaporižja, rekao je guverner regije Zaporižja Ivan Fedorov. U susjednoj regiji Dnjepropetrovsk ruski dronovi i topništvo napali su niz gradova gotovo 40 puta tijekom dana, rekao je guverner Oleksandr Ganzha. Dužnosnici su također izvijestili o napadima dronovima u Slovjansku, blizu bojišnice u istočnoj regiji Donjeck te u regiji Herson na jugu i regiji Sumi na granici s Rusijom. U južnoj ruskoj regiji Krasnodar, padajući ostaci drona usmrtili su stanovnika na balkonu stambene zgrade sjeveroistočno od crnomorske luke Novorosijsk, rekao je guverner Veniamin Kondratjev. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode nijedne strane.

