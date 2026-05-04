Tanker pogođen projektilima u Omanskom zaljevu

Jedan tanker prijavio je da je pogođen projektilima nepoznatog porijekla tijekom plovidbe oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžaire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Svi članovi posade su na sigurnom, objavili su iz UKMTO-a, dodavši da nije bilo ni utjecaja na okoliš.

U nedjelju su u Hormuškom tjesnacu manje brodice napale jedan teretni brod, izvijestila je ranije britanska služba.

Akcija izbavljanja 'zapelih' brodova

Nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače Teheran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, gotovo u potpunosti obustavivši promet tim morskim putom kojim inače prolazi oko petina svjetskih isporuka nafte i plina.

Prošli mjesec nakon neuspješnog prvog kruga mirovnih pregovora američke snage uvele su blokadu iranskih luka.

U nedjelju je pak predsjednik Donald Trump najavio da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji koju je nazvao "humanitarnim činom".

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.

