NEPOZNATO PORIJEKLO /

Tanker pogođen projektilima u Omanskom zaljevu

Tanker pogođen projektilima u Omanskom zaljevu
Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

Svi članovi posade su na sigurnom, objavili su iz UKMTO-a, dodavši da nije bilo ni utjecaja na okoliš

4.5.2026.
6:57
Hina
Jedan tanker prijavio je da je pogođen projektilima nepoznatog porijekla tijekom plovidbe oko 78 nautičkih milja sjeverno od grada Fudžaire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćila je u ponedjeljak Britanska služba za pomorske trgovačke operacije (UKMTO).

Svi članovi posade su na sigurnom, objavili su iz UKMTO-a, dodavši da nije bilo ni utjecaja na okoliš.

U nedjelju su u Hormuškom tjesnacu manje brodice napale jedan teretni brod, izvijestila je ranije britanska služba.

Akcija izbavljanja 'zapelih' brodova

Nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače Teheran je preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, gotovo u potpunosti obustavivši promet tim morskim putom kojim inače prolazi oko petina svjetskih isporuka nafte i plina.

Prošli mjesec nakon neuspješnog prvog kruga mirovnih pregovora američke snage uvele su blokadu iranskih luka.

U nedjelju je pak predsjednik Donald Trump najavio da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji koju je nazvao "humanitarnim činom".

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
