Talibani su zauzeli Afganistan iznenađujućom brzinom, ali vjerojatno neće tako brzo dobiti pristup glavnini imovine Afganistanske središnje banke u vrijednosti od 10 milijardi američkih dolara.

Afganistanska središnja banka u svojim trezorima čuva devize, zlato i drugu imovinu, ali većinu imovine čuva izvan zemlje, pa je ona vjerojatno većinom izvan dosega pobunjenika, kazali su afganistanski dužnosnici, uključujući obnašatelja dužnosti guvernera banke Ažmala Ahmadija, koji je pobjegao iz Kabula.

Talibanima je dostupno možda 0,1 do 0,2 posto novca

S obzirom na to da su talibani i dalje na međunarodnim popisima sankcioniranih, on očekuje da će ta imovina biti zamrznuta i izvan njihova dosega.

"Možemo reći da je talibanima dostupno možda 0,1 do 0,2 posto ukupnih međunarodnih rezervi Afganistana. Ne puno", objavio je na Twitteru.

Po zadnjem financijskom izvješću Afganistanske središnje banke, banka ima ukupnu imovinu od oko 10 milijardi američkih dolara, uključujući 1,3 milijardi dolara u zlatnim rezervama i 362 milijuna dolara deviznih rezervi, na osnovi tečaja od 21. lipnja. Ahmadij je prošli tjedan procijenio da banka posjeduje 9 milijardi dolara. Banka ima i investicije u vrijednosti od 6,1 milijardi dolara, većinom u američkim trezorskim zapisima i obveznicama.

Dužnosnik američke administracije rekao je da imovina Afganistanske središnje banke koja se nalazi u SAD-u neće biti dostupna talibanima.

U trezorima Afganistanske središnje banke nalazi se i Baktrijsko blago, zlatni nakit, kovanice i ukrasi stari 2000 godina, po UNESCO-u.

MMF je u lipnju procijenio da Afganistanska središnja banka ima međunarodne rezerve u vrijednosti od 9,5 milijardi američkih dolara, što je dovoljno da bi zemlja mogla uvoziti više od 15 mjeseci, dok se tri mjeseca smatra minimumom.

Afganistanom bi moglo vladati vijeće

Afganistanom bi moglo vladati vijeće, nakon što su talibani preuzeli vlast, dok će čelnik islamističkog pokreta Haibatulah Ahundžada vjerojatno ostati vrhovni vođa, rekao je za Reuters visoko pozicionirani član talibana.

Talibani će također pokušati pridobiti na svoju stranu bivše pilote i pripadnike afganistanske vojske, kazao je u intervjuu Vahidula Hašimi. Ostaje za vidjeti koliko će uspješno to provesti talibani koji su ubili tisuće vojnika tijekom posljednjih 20 godina.

Prethodno su posebno ciljali afganistanske pilote koje je obučio SAD.

Struktura koju je Hašimi predstavio Reutersu ima sličnosti sa državnim sustavom Afganistana kada su posljedni put njime vladali talibani.

Od 1996. do 2001. vrhovni vođa je bio Mula Omar, ali je ostao u pozadini, dok je tekuće probleme rješavalo talibansko vijeće. Ahundžada će imati vjerojatno veći značaj od čelnika vijeća koji će biti ekvivalent predsjedniku zemlje, dodaje Hašimi.

"Možda će njegov (Ahundžadin) zamjenik imati ulogu 'predsjednika'", kazao je Hašimi na engleskom.

Vrhovni vođa talibana ima tri zamjenika - Mavlavija Jaguba, sina Mule Omara, Siradžudina Hakanija koji je vođa moćne vojne mreže Hakani, i Abdula Ganija Baradara, čelnika političkog ureda talibana u Dohi.

Baradari je i jedan od osnivača talibana.

'Neće uopće biti demokracije'

Hašimi objašnjava da mnoga pitanja u vezi s političkim sustavom zemlje još nisu razriješena, ali zna se da Afganistan pod talibanima neće biti demokracija.

"Neće uopće biti demokratskog sustava jer on nema nikakvu bazu u našoj zemlji", kazao je.

"Nećemo raspravljati o tome kakav tip političkog sustava trebamo uvesti u Afganistanu zato što je to očigledno. To je šerijatsko pravo i to je to", dodao je.

Hašimi kaže da će sudjelovati kasnije ovoga tjedna na sastanku vodstva talibana na kojemu će se razgovarati o pitanjima političkog sustava.

O regrutiranju vojnika i pilota koji su se borili za svrgnutu afganistansku vladu, Hašimi je rekao da talibani planiraju uspostaviti novu vojsku u kojoj će biti talibanski borci, ali i vojnici bivše vlade koji se žele pridružiti.

"Većina njih prošla je obuku u Turskoj, Njemačkoj i Engleskoj. Zato ćemo razgovarati s njima da se vrate na svoja mjesta", rekao je.

"Naravno da će biti nekih promjena, reformi u vojsci, ali svejedno ih trebamo i pozvat ćemo ih da nam se pridruže", dodaje.

Talibani posebno trebaju pilote

Hašimi ističe da talibani posebno trebaju pilote jer nemaju vlastite, dok su tijekom munjevitog osvajanja zemlje nakon povlačenja stranih trupa zaplijenili helikoptere i druge zrakoplove na raznim afganistanskim aerodromima.

"U kontaktu smo s mnogim pilotima", kazao je. "Pozvali smo ih da dođu i pridruže nam se, svojoj braći, svojoj vladi. Nazvali smo mnoge od njih i u potrazi smo za brojevima (drugih pilota) kako bi ih pozvali na njihove poslove", dodaje.

Rekao je i da talibani od susjednih zemalja očekuju da vrate afganistanske zrakoplove koji su sletjeli na njihov teritorij. Naime, 22 vojna zrakoplova, 24 helikoptera i stotine afganistanskih vojnika pobjegli su u Uzbekistan tijekom vikenda.