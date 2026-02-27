Zario taksistici nož u vrat, tijelo bacio pa ukrao auto: Jezivi detalji ispitivanja

Putnik (38) prerezao je grkljan 44-godišnjoj taksistici sa stražnjeg sjedala, njezino tijelo izbacio iz auta i pobjegao, dok je ona u bolnici umrla nekoliko dana kasnije.

Detalji su to stravičnog slučaja u Češkoj, koja se sprema posljednji put oprostiti od majke troje djece čiji je sprovod planiran za petak. Sve se dogodilo prošlog utorka kada je muškarac ušao u crnu Škodu Jaroslave M. na benzinskoj postaji u Šumperksu blizu poljske granice.

Zamolio ju je da ga odveze do malog ribnjaka, što je bila smrtonosna zamka, prenosi Bild. Dok je vozačica vozila prema parkiralištu, ubojica ju je sa stražnjeg sjedala ubo kuhinjskim nožem u vrat.

Zatim ju je izvukao iz automobila, bacio na tlo i odjurio, prema riječima policijskog glasnogovornika.

'Ravnodušan je prema smrti'

Nesretna djevojka ležala je u lokvi krvi.

Policija je potvrdila da je ubojica u bijegu uhićen. U pokušaju krađe taksija, oduzeo je život majci troje djece.

Žena je još uvijek bila živa kada je pronađena i prebačena je u bolnicu gdje je umrla četiri dana kasnije. Svjedoci, koji su uočili vozilo taksija, pomogli su da policija pronađe napadača.

Patrola je uočila automobil u Šumvaldu, udaljenom 20 kilometara od mjesta napada. Kada ga je policija pokušala zaustaviti, dao se u bijeg pa svom brzinom zabio u nadolazeći promet.

Iz policije kažu da je vozio 140 kilometara na sat i da si je želio presudu.

U toj su nesreći teško ozlijeđeni 55-godišnjak i njegova šest godina mlađa suputnica.

Pravi šok za kriminaliste uslijedio je tijekom ispitivanja. "Prestrašio me. Njegov cinizam i ravnodušnost bili su zapanjujući. Egocentričan je i nije ga briga što je netko poginuo", otkrio je šef kriminalističke policije.

