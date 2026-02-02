Svizac Phil otkrio koliko zime nas još čeka: No, ima jedna loša vijest

Zima neće tako skoro završiti - prognozirao je tako čuveni svizac Phil iz Pennsylvanije.

Medena životinjica u svojoj prognozi za 2026. najavila je još šest tjedana zime, javlja People.

Tradicija, koja je započela prvim zabilježenim Danom svizca na Gobbler’s Knobu u Punxsutawneyju u Pennsylvaniji 1880-ih, već gotovo 150 godina brojnim Amerikancima služi kao simbolični pokazatelj promjene godišnjih doba.

Naravno, odmah se postavlja i pitanje, koliko je ova stoljetna metoda prognoziranja vremena točna?

Zahvaljujući informacijama Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) i arhiviranim podacima na Groundhog.org, moguće je dobiti jasniju sliku.

Rupe u prognozama

Nažalost, u teoriji o apsolutnoj točnosti Philovih prognoza ima podosta rupa.

Važno je napomenuti da NOAA podatke o Danu svizca analizira proučavajući različite životinje-prognozere diljem SAD-a - ukupno njih 19.

Među njima su lokalne svizačke legende poput Staten Island Chucka i generala Beauregarda Leeja iz Georgije, kao i Mojave Max, kornjača iz Nevade.

Od tih 19 životinja, Punxsutawney Phil ima jednu od najnižih stopa točnih prognoza za Dan svizca, unatoč tome što je svojevrsni utemeljitelj tog blagdana.

Naime, u više od 135 godina održavanja tradicije, njegova ukupna točnost iznosi samo 35 posto, prema NOAA-i.

Tijekom više od jednog stoljeća prognoziranja, Phil je vidio svoju sjenu 109 puta, što čini 84 posto od ukupno 130 slučajeva u kojima je bio pozvan da predvidi vrijeme. Od 1903. do 1933. Phil je vidio svoju sjenu rekordna 32 puta zaredom.

Za usporedbu, Staten Island Chuck ima ukupnu točnost prognoza od 85 posto, prema NOAA-i.

Slično tome, general Beauregard Lee bilježi visoku stopu točnosti od 80 posto.

Čak i Lander Lil, neživa brončana statua prerijskog psa u Wyomingu - kojoj su lokalci povjerili sličnu ulogu prognoziranja vremena - ima višu stopu točnosti od Phila - 75 posto.

Iako Philove prognoze nisu uvijek točne, simpatični svizac i dalje ostaje najveća zvijezda ovog neobičnog blagdana i nacionalno blago.

I dok on predviđa još šest tjedana zime, NOAA predviđa da će veći dio SAD-a u veljači, ožujku i travnju 2026. imati temperature iznad prosjeka.

