Dosta se govori o zdravstvenome stanju ruskoga predsjednika Vladimira Putina, od toga da ima rak pa do toga da boluje od Parkinsonove bolesti, a primjetna je otečenost u licu, otežano hodanje i nekontrolirani tremor. Nedavno mu je navodno i pružena hitna medicinska pomoć jer se iznenada razbolio kada mu je i preporučeno da se neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti. No, nijedna od tih tvrdnji nije potvrđena.

Obrambeni i sigurnosni analitičar, Michael Clarke, gostovao je na Sky Newsu, a jedan je gledatelj postavio pitanje: "Je li Putin stvarno bolestan ili to neki samo priželjkuju?"

'Ne možete otkriti simptome raka gledajući fotografije'

On je jasno rekao kako kruže mnoge spekulacije o Putinovome zdravlju, kako mnogi pišu da ima rak, a mnogi se isto to i pitaju.

"Kada ga vidite u videoisječcima, koji sve češće kruže otkako je prošla pandemija, i on polako izlazi iz sjene, gdje se nalazio više od dvije godine te nam jasno daje do znanja da on sad ima kontrolu - izgleda dobro. Razgovarao sam s brojnim ljudima koji su mi rekli da ne možete otkriti boluje li netko od Parkinsonove bolesti samo po načinu na koji ta osoba hoda, a ne možete ni otkriti simptome raka samo gledajući fotografije", objasnio je Clarke.

Ruski ministar vanjskih poslova, Sergej Lavrov, ranije je u jednom od svojih intervjua, zanijekao da postoji bilo kakva zabrinutost vezana uz Putinovo zdravlje.

"Možete ga gledati na ekranima, čitati i slušati njegove govore i mislim da normalni ljudi ne mogu vidjeti znakove neke bolesti ili lošeg zdravstvenog stanja", rekao je tada Lavrov.

Putin uskoro slavi 70. rođendan

Clarke je napomenuo kako će sedmoga listopada Putin napuniti 70 godina.

"Poznato je da aktivno koristi botoks, uvijek kažem da se on pokušava balzamirati dok je još živ pa zato uzima puno botoksa. Sastaje se s liječnicima, a poznato je i da uvijek ima mali tim liječnika uz sebe, a priča se i da često odlazi sa sastanaka kako bi se s nekim posavjetovao. Iskreno, ja sumnjam u to da je on samo hipohondar", rekao je Clarke pa za kraj dodao:

"Ako je bolestan ili ako se razboli, za Rusiju bi jedan od izlaza bilo to da kažu kako je predsjednik podnio ostavku i da će rat sada procesuirati Nikolaj Patrušev, koji je jednako gadan kao i on. To bi barem bila promjena lica s kojim bi Zapad tada mogao nešto učiniti, ali to je zapravo samo sporedna mogućnost."