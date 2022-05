Prije ruske invazije na Ukrajinu svijet se bojao Vladimira Putina i njegove vojske. Kao što je pokušavao svijet uvjeriti u nepobjedivost vojske, sebe je prikazivao kako jaše u toplesu, bori se s medvjedom i ulazi u podmornice, Glumio je snažnu, muževnu figuru i mogao je samouvjereno stati uz bok bilo kojem svjetskom vođi.

Ali sada, baš kao i njegova vojska, 69-godišnji bivši agent KGB-a izgleda kao vlastita sjena. Dok se nekoć, priča se, kupao u krvi jelena kako bi povećao vitalnost, njegovi nedavni javni nastupi pokazali su ga kao krhkog čovjeka. Nagađa se i i kako pokazuje znakove raka.

Jedna od posljednjih snimaka koje su podgrijale glasine kako Putinu nije baš najbolje su one sa sa sastanka s izvršnim direktorom Rosteca Sergejem Čemezovim u Moskvi 18. svibnja, suradnikom još iz vremena u KGB-u. Na sastanku je Putin nekoliko puta viđen kako kašlje i gleda s očitom nelagodom dok se rukom hvata za stol radi potpore.

'Podvrgnut hitnoj operaciji'

Dan ranije, 17. svibnja procurila su izvješća koja su tvrdila da je Putin podvrgnut hitnoj operaciji i da mu je morala biti uklonjena tekućina iz trbuha. Jedan anti-Putinov kanal je u aplikaciji General SVR podijelio poruku koja je glasila: "U noći s četvrtka, 12. na petak, 13. svibnja, Putin je podvrgnut kirurškom zahvatu uklanjanja tekućine iz trbuha." Kanalom očito upravlja insajder u Kremlju koji ima pristup onome što se događa iza zatvorenih vrata.

Nije poznato je li zahvat na trbuhu bio povezan s potencijalnim karcinomom ili nečim drugim. No, izgledalo je da se ruski predsjednik muči dok je tijekom razgovora s Čemezovim nelagodno klonuo u stolici.

Judi James, stručnjakinja za govor tijela, objasnila je da su Putinove osobine koje se vide na nedavnim fotografijama uvijek bile prisutne. “Većina nedavnih slika pokazuje osobine koje je on imao cijelo vrijeme, ali sada su one istaknutije i pojačane", rekla je za Mirror i nastavila: “Tapkanje nogom i drhtanje ruku oduvijek je bilo tu. Ali kad to sada radi, izgleda kao da mu je neugodno ili da ga boli noga, izgleda kao slabost."

'Pokazao drugu stranu'

Putin bi u listopadu trebao napuniti 70 godina i u dobi je u kojoj su zdravstveni problemi uobičajeni. Dužnosnici Kremlja stalno su poricali da se njegovo zdravlje pogoršava. Međutim, James nije uvjerena da Putin izgleda kao čovjek na pragu smrti. “Ne vidim čovjeka blizu smrti. On radi ono što bih ja nazvala ogoljenjem, pokazao je svoju drugu stranu.

“To ga prikazuje slabim, no ipak bih bila oprezna, jer ako se alfa (muškarac) tako ponaša, mogu se dogoditi dvije stvari: suparnik bi ga mogao izazvati ili bi mogao dobiti podršku javnosti. Dakle, njegovo ponašanje je gotovo potez za pridobijanje podrške i mogao bi biti pametan potez za njega.”, objašnjava.

Drugi su istaknuli da Putinove osobine mogu sugerirati da se ne može fizički držati uspravno, vjerojatno zbog lošeg zdravlja. Profesor Erik Bucy, stručnjak za govor tijela sa Sveučilišta Texas Tech, rekao je za The Sun: "To je zapanjujuće oslabljen Putin u usporedbi s čovjekom kojeg smo promatrali čak i prije nekoliko godina. "Sposoban, snažan predsjednik ne bi se trebao držati poduprt s rukom ispruženom na stolu i ne bi se brinuo o tome da obje noge drže na tlu.", smatra. Sugeriralo se da bi Putinova figura mogla biti znak zdravstvenih problema koji nisu objavljeni u javnosti.

Sjena nekadašnjeg moćnika

Profesor Patrick Stewart sa Sveučilišta Arkansas rekao je: "Ruke koje se drže ispod stola su u gotovo prosjačkom položaju, dok je držanje stola drugačije od onoga što sam ranije vidio - sigurno je čvrsto držanje za podij nešto vidjeli smo s Putinom kada je razmatrao stresno pitanje pred slobodnim tiskom.” Kakav god bio Putinov problem, jasno je da je moskovski čelnik daleko od bivše močne ličnosti koju je jednom predstavio svijetu.