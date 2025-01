Zaboravite na luksuzne restorane: EU birokrati našli novo mjesto za lobiranje

Zaboravite na poslovni ručak i Aperol Spritz, nova top lokacija za briselske dogovore je luksuzna teretana. Od lobista, koji tempiraju svoje rasporede vježbanja tako da nalete na povjerenike, do novinara, politička elita EU-a preznojava se u teretani.

"To stvara vezu koja nije samo profesionalna", kaže za Politico jedan direktor prodaje iz medijske tvrtke, dodajući da se to što je naišao na klijenta u teniskom klubu pokazalo prekretnicom u njihovom poslovnom odnosu. "Puno je bolje kada osoba nema pojma da želite nešto prodati", kaže.

Kako wellness poprima sve veću važnost u svakodnevnom životu, konvencionalno umreživanje koje uključuje ispijanje velikih količina vina i skakutanje s jedne recepcije na drugu postaje sve manje privlačno.

Konzultant Alex Braley iz Sustainable Public Affairs kaže da, iako trend "nije nužno namjeran, Bruxelles tako funkcionira". "Prije ili kasnije, ljudi koje upoznate baveći se sportom mogu postati profesionalni kontakt – htjeli vi to ili ne", pojašnjava.

'Imali smo gotovo svakog premijera'

Elitna teretana Aspria Arts-Loi, sa svojim mirnim hodnicima, staklenim prozorima, konobarima u crnim uniformama i vrhunskom opremom za vježbanje, njeguje imidž poput kakvog skupog hotela usred europske četvrti. "Umreživanje nije novost. Odvija li se sada više u luksuznim klubovima ili zdravstvenim klubovima? Odgovor je - da", kaže Brian Morris, suosnivač teretane koju vole odvjetnici i iskusni dužnosnici EU institucija.

Usavršavanje mreže kontakata i trbušnih mišića istovremeno postalo je tako dio poslovnog modela još od prve teretane otvorene u Bruxellesu 2001. godine. "Aktivno stvaramo prilike za umreživanje, imali smo gotovo svakog premijera od vremena kada smo otvorili", dodaje Braley.

Tako je, primjerice, bivši poljski povjerenik Janusz Wojciechowski, tamo volio ranojutarnje vježbe. Vrući savjet za novi mandat: Esther de Lange, koja vodi kabinet novog povjerenika Luksemburga Christophea Hansena, redovita je na Aspriinim satovima biciklizma u zatvorenom.

"Kad napredujete u karijeri, stvarno prijeđete iz [povoljne teretane] Basic-Fit u ANIMO", kaže jedna konzultantica. Samo u jednoj grupi, dodaje, bila su "tri zastupnika u Europskom parlamentu i direktor NATO-a".

Članstvo u tri ANIMO-ove teretane u Bruxellesu dovoljno je da možete bilo gdje, od modernog kafića preko konceptualne trgovine do stana milijunaša. Nakon što ste se "oznojili" s kontaktom, možete podijeliti zobeno mlijeko ili proteinski smoothie.

Osnivači Alexandre de Vaucleroy i Antoine Derom, obojica 31-godišnjaci, očekuju da će sve ovo podići na višu razinu kada otvore novu teretanu u blizini Parc du Cinquantenaire, u srcu Bruxellesa, početkom 2025. Nova teretana će, osim prostora za vježbanje, imati spa, restoran, kafić i sobu za sastanke koja se može iznajmiti za korporativna događanja.

De Vaucleroy to opisuje kao "hibrid između predvorja hotela i co-working prostora". Tako bi budući član gym-a mogao "ići u teretanu u 7 ujutro, vježbati sat vremena, a zatim se možda naći s nekim na doručku i provjeriti sve poslovne mailove sat vremena prije odlaska u ured", kaže Derom. "Imamo tri ledene kupke, a vi sjedite jedno pored drugog. Želimo da ljudi to rade zajedno i pretvore to u društveno iskustvo", kaže de Vaucleroy.

Migracija iz ureda u klubove

Sanne Pieters, istraživačica na KU Leuven koja istražuje vezu između ljepote i nejednakosti, misli da je razlog zašto je "znojenje" tako učinkovito to što "ljudi pretpostavljaju da bi odlaskom u vrhunske teretane upoznali istomišljenike".

"To je nešto što je mnogo češće u vrhunskim teretanama nego u Basic-Fitu za 20 eura mjesečno", primjećuje te ističe da su "ljudi počeli pridavati druge predodžbe o tome što znači vježbati na vrhunskom fitness mjestu." Predviđa da će stručnjaci sve više provoditi dan na jednom mjestu gdje "mogu raditi na svom zdravlju, kondiciji i karijeri", a na to se klade i Aspria i ANIMO.

Morris kaže da su neki članovi čak napustili svoje urede i migrirali u klubove. "Ono što razvijamo, osiguravamo da više naših članova može provesti više vremena s nama." U tom okruženju, dodaje, umreživanje se "jednostavno događa". "Nije uvijek, 'Idem se umrežiti'. Upoznam instruktora, upoznam prijatelja, upoznam nekog drugog u klubu koji uživa u istom satu ili aktivnosti - i odjednom se povežete", napominje.

Ali nisu svi u Bruxellesu voljni razgovarati dok rade na kondiciji. Neki tempiraju vježbanje tako da izbjegnu kontakte. Stručnjakinja za odnose s javnošću kaže da je njezin problem upravo suprotan - nada se da neće biti viđena dok vježba.

Novinarka Viktorya Muradyan (29) kaže, pak, da se nevoljko odlučila za teretanu s godišnjom pretplatom od 400 eura u blizini Europskog parlamenta. Trudi se pojavljivati "u različito vrijeme kako ne bi stalno susretala iste ljude". Iako kaže da se ovdje susrela s mnogim kolegama novinarima i ljudima koji rade u parlamentu, kaže da namještanje funkcionira samo zato što postoji nepisano pravilo da "priznajemo prisutnost onog drugog, ali ne pokušavamo jedni drugima prići".

