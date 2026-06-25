Mama ga vodi na klimatske rasprave jer mu tata 'nije dinosaur': Maleni Adam oduševio Europu

Ministri vlada Europske unije koji su se u četvrtak okupili na dugotrajnoj raspravi o klimatskim politikama bili su iznenađeni novim sudionikom za pregovaračkim stolom: tromjesečnom bebom.

Švedska ministrica klime i okoliša Romina Pourmokhtari povela je svog sina Adama na sastanak Vijeća EU-a u Luksemburgu kako bi istaknula prednosti politika roditeljskog dopusta koje ne prisiljavaju žene da biraju između posla i obiteljskih obveza.

"Željela sam pokazati primjerom da nije potrebno birati. Što, naravno, zahtijeva i partnera koji nije dinosaur, nekoga tko je prilično moderan i spreman na to da ide uz tebe", rekla je Pourmokhtari agenciji Reuters.

Dužnosnik Vijeća EU-a potvrdio je da je to, prema saznanjima institucije, prvi put da je beba prisustvovala sastanku ministara EU-a.

Pourmokhtari (30) bila je najmlađa ministrica u povijesti Švedske kada je preuzela dužnost 2022. Upravo se vratila s roditeljskog dopusta, dok je njezin suprug na dopustu do švedskih izbora u rujnu te je s njom putovao u Luksemburg kako bi brinuo o Adamu.

Roditeljski dopust na švedski način

Švedska ima jednu od najdarežljivijih politika roditeljskog dopusta u svijetu, financiranu sustavom visokih poreza, što je postalo jedna od gorućih tema u izbornoj kampanji.

Roditelji ukupno dobivaju oko 16 mjeseci plaćenog dopusta. Od toga je 90 dana rezervirano za svakog roditelja pojedinačno i ne može se prenijeti na drugog. Ako roditelj ne iskoristi svoj dodijeljeni dio, ti se dani gube.

Neprijenosna razdoblja - često zvana "tatini mjeseci" - uvedena su kako bi se potaknulo očeve da provedu više vremena s djecom. Pourmokhtari pripisuje ovoj politici i podršci svog tima zasluge za to što je učinila "mnogo manje kontroverzno" da se njezin suprug brine za Adama dok ona radi.

Rekla je da poticajne politike nisu samo pitanje trošenja poreza na dulje periode dopusta - i pozvala je vlade da razmotre i fleksibilnija pravila o dijeljenju dopusta između roditelja te pristupačnu dječju skrb.

"To stvara veliku vrijednost koju ne treba podcijeniti. Vrijednost koja možda nije uvijek ekonomska - ali na kraju može biti i ekonomska, jer ne ostavljamo izgorjele radnike", rekla je, referirajući se na teret mnogih roditelja koji se bore s usklađivanjem posla i obitelji.

Krzysztof Bolesta, poljski zamjenik ministra za klimu, rekao je da prisustvo bebe na političkom sastanku nije predstavljalo nikakav problem. "Mislim da je to sjajno", rekao je Reutersu. "To nije hendikep, to je jednostavno dio života."