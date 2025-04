Riskirao život zbog nacionalnog simbola: Skočio u jezero s opasnim predatorom da spasi pticu

Doug Hay iz Lakewood Rancha na Floridi pokazao je nevjerojatnu hrabrost kada je 19. travnja skočio u jezero kako bi spasio američkog orla – nacionalni simbol SAD-a – riskirajući susret s aligatorom koji ondje živi, javlja The New York Post.

Čuo snažan pljusak

Hay je ispričao kako je čuo snažan pljusak iza svoje kuće, a kad je zajedno sa suprugom izašao provjeriti što se događa, ugledali su orla kako bespomoćno pluta na sredini jezera. Drugi orao kružio je iznad njega, a Hay vjeruje da su se dva orla borila i da je jedan pritom ozbiljno ozlijeđen te je pao u vodu.

Jezero je dugačko oko 100 metara, a Hay je znao da u njemu živi i aligator dug oko dva metra. Ipak, odlučio je ne oklijevati – skočio je u vodu i počeo plivati prema orlu.

Prema Nacionalnom centru za orlove, orlovi mogu veslati krilima ako ulove ribu pretešku za let. No ovaj ozlijeđeni orao teško bi sam stigao do obale. Kad je Hay došao do ptice, orao mu se čvrsto uhvatio za ruku svojim snažnim pandžama. Iako iscrpljen, Hay je uspio dovući pticu do obale, a cijelu dramatičnu akciju njegova je supruga snimila kamerom.

Orao prebačen na liječenje

U kasnijem videu Hay je prikazao orla na obali, nadajući se da će odletjeti. No, kad su vidjeli da ptica ne može poletjeti, obavijestili su centar za spašavanje divljih životinja. Orao je trenutno na liječenju u "Wildlife Center of Southwest Florida" u Veniceu, gdje se oporavlja od ozbiljne rane na prsima.

Hay je tijekom spašavanja zadobio nekoliko rana od orlovih pandži, no rekao je da bi ponovno sve isto učinio kako bi spasio "simbol Amerike".

