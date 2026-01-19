Susjedi se spremaju na veliki potez: Pridružuju se tužbi protiv Izraela?

Slovenija bi se, kako neslužbeno doznaje 24ur.com, mogla pridružiti tužbi Južne Afrike protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde. Na to su Vladu više puta pozivale nevladine organizacije, kao i zastupnici Socijalnih demokrata i Ljevice.

Prema navodima izvora 24ur.com, Vlada bi se s tom namjerom mogla upoznati već ovoga tjedna. Kako neslužbeno doznaju, u Ministarstvu vanjskih poslova materijali su već pripremljeni. O toj su temi navodno već razgovarali premijer i ministrica vanjskih poslova, a u idućim bi danima trebala započeti i komunikacija s donositeljima odluka u Južnoj Africi. Konačnu odluku ipak mora potvrditi Vlada. Krajnji rok za pridruživanje tužbi je 13. ožujka. Iz vladinih krugova može se čuti da bi željeli postupak dovršiti prije početka izborne kampanje, odnosno u roku od mjesec dana.

Što znači pridruživanje tužbi Južne Afrike?

Slovenija bi tužbi priložila svoje stajalište, viđenje odnosno dodatne argumente koji bi mogli pomoći Sudu pri donošenju odluke.

Južna Afrika Izraelu zamjera kršenje Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Tužbu su podnijeli još 2023. godine, a svaka dodatna intervencija može produljiti postupak, zbog čega se države na takve korake odlučuju s oprezom. Tužbi su se već pridružile Španjolska, Brazil, Irska, Turska, a posljednja Belgija. Upravo je s belgijskim ministrom ministrica vanjskih poslova o toj temi razgovarala prošlog tjedna.

U kabinetu premijera danas nisu bili dostupni za komentar.

