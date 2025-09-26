Stvorena koalicija 12 zemalja za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi
Ured palestinskog premijera Mohameda Mustafe priopćio je da su donatori obećali najmanje 170 milijuna dolara za financiranje Palestinske samouprave.
Dvanaest zemalja, uključujući Francusku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Saudijsku Arabiju i Španjolsku, u petak je objavilo stvaranje koalicije za financijsku potporu Palestinskoj samoupravi koja se nalazi u financijskim problemima i čije porezne prihode zadržava Izrael.
Hitna koalicija za financijsku održivost Palestinske samouprave "stvorena je kao odgovor na hitnu i dosad neviđenu financijsku krizu" s kojom se suočava Palestinska samouprava, priopćilo je španjolsko ministarstvo vanjskih poslova.
Cilj joj je stabilizirati financije tog upravnog tijela sa sjedištem u Ramali, očuvati njegovu sposobnost upravljanja, pružanja osnovnih usluga i održavanja sigurnosti, "što je sve ključno za regionalnu stabilnost i očuvanje rješenja dviju država", navodi ministarstvo.
U priopćenju se spominju dosadašnji "značajni financijski doprinosi", ali i obvezivanje na "trajnu podršku" ove koalicije, koja također uključuje Belgiju, Dansku, Island, Irsku, Norvešku, Sloveniju i Švicarsku.
Saudijska Arabija osigurat će 90 milijuna dolara, rekao je u četvrtak navečer njezin ministar vanjskih poslova, princ Fejsal bin Farhan, prema državnim medijima.
