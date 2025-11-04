Studentica zaražena rijetkom bolešću koja je iskorijenjena na našim prostorima

Nakon što se u regionalnim medijima pojavila informacija da studentica iz Indije na studiju u Bosni i Hercegovini boluje od tifusa, oglasio se Institut za javno zdravstvo Republike Srpske kazavši da Dom zdravlja, bolnica i Medicinski fakultet u Foči surađuju

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske oglasio se o indijskoj studentici u BiH koja boluje od tifusa, poručivši da su Dom zdravlja, bolnica, kao i Medicinski fakultet u Foči poduzeli sve mjere na zbrinjavanju studentice te sprječavanju širenja daljnje zaraze.

Radi se o uvezenom slučaju jer je studentica preboljela tifus prije nekoliko godina te se vratila u Foču na nastavu prije mjesec dana s već prisutnim simptomima.

Riječ epidemiologa

Nakon što se javila u bolnicu, potvrđena je prisutnost uzročnika trbušnog tifusa Salmonelle enterica serovar Typhi.

"Dom zdravlja i Regionalni centar Instituta u Foči su obavili anketiranje i epidemiološko promatranje svih koji su bili u kontaktu sa studenticom i trenutačno su svi dobrog zdravstvenog stanja, kao i sama studentica. Također, napominjemo da su dane i provedene sve mjere zaustavljanja širenja oboljenja bakterije u zajednici", navodi se u priopćenju Instituta za javno zdravstvo RS, koje citiraju BiH mediji.

Tifus uzrokuje bakterija Salmonella typhi i vrlo je rijetka bolest u razvijenim zemljama. No, vrlo je ozbiljna prijetnja u zemljama u razvoju.

Izvor zaraze su bolesnici, nerijetko oni s atipičnim ili laganim oblikom bolesti, te kliconoše. Čovjek se najčešće zarazi hranom ili pićem što ih je pripremila osoba koja salmonelu izlučuje stolicom. Opisane su i epidemije nakon kontaminacije vodovoda.

Što je tifus i koji su simptomi?

Simptomi se najčešće počinju postupno pojavljivati 8 do 14 dana nakon zaraze, a uključuju visoku temperaturu, glavobolju, bolove u trbuhu, zatvor ili proljev. Simptomi poput bolnog mokrenja, kašlja i krvarenja iz nosa su rjeđi.

Premda se većina ljudi potpuno oporavi, mogu se javiti komplikacije, u prvom redu u onih koji se nisu liječili ili koji su s liječenjem počeli kasnije. U mnogih ljudi javlja se krvarenje iz crijeva. Obično se krvarenje javi za vrijeme trećeg tjedna bolesti. Proboj (ruptura) crijeva pojavljuje se u jedan do dva posto ljudi i dovodi do teške trbušne boli jer sadržaj crijeva zarazi trbušnu šupljinu, takvo se stanje naziva peritonitis.

Tijekom drugog ili trećeg tjedna može se razviti upala pluća a obično je posljedica infekcije pneumokokima, premda bakterije trbušnog tifusa mogu uzrokovati pneumoniju. Može doći i do infekcije žučnog mjehura i jetre. Infekcija krvi (bakterijemija) ponekad dovodi do infekcije kostiju (osteomijelitis), srčanih zalistaka (endokarditis), moždanih ovojnica (meningitis), bubrega (glomerulitis), te genitalnog ili mokraćnog sustava. Infekcija mišića može dovesti do apscesa.

U oko 10 posto neliječenih slučajeva simptomi početne infekcije ponovno se vraćaju dva tjedna nakon što nestane povišena temperatura.

Cjepiva protiv tifusa su dostupna, ali su tek djelomično efektivna.

