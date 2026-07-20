Bojan je odlučio oprati auto, u drugom trenutku umro je na mjestu: Otkriven uzrok tragedije

Tragedija je potresla naselje Mala Moštanica u Srbiji gdje je u nedjelju poginuo 47-godišnjak kojega je pogodio strujni udar dok je prao automobil, piše Telegraf.

Muškarac Bojan Ć. iz Zemuna došao je kod prijatelja u večernjim satima, ne sluteći što će uslijediti.

Odlučio je oprati automobil visokotlačnim peračem. Međutim, teren u dvorištu je bio natopljen vodom.

Kada je na mokroj travi uključio aparat, strujni udar ga je na mjestu ubio.

Prijatelji su odmah pozvali Hitnu pomoć koja je brzo stigla na mjesto nesreće, no samo su mogli konstatirati smrt.

Nakon očevida, odlučeno je da njegovo tijelo ne mora na obdukciju budući da je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja.