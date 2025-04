Stručnjak za protokol: Ako Zelenski dođe na pogreb u vesti, bit će to totalni 'faux pas'

Papa Franjo preminuo je na Uskrsni ponedjeljak u 89. godini života. Svijet tuguje, a vjernici se slijevaju u Vatikan kako bi posljednji put vidjeli Dobrog papu prije njegovog pogreba u subotu. Brojni državnici najavili su dolazak na posljednji ispraćaj, među njima i Andrej Plenković, Zoran Milanović, Donald Trump, Emmanuel Macron, ali i Volodimir Zelenski.

Očekuju se brojni svjetski vođe i monarsi. Riječ je o specifičnom događaju koji zahtjeva određeni "dress code", a stručnjak za protokol Zdeslav Perković objasnio nam je točno kakav.

Prvo je bitno naglasiti da poglavare moramo dijeliti na monarhe i predsjednike ili premijere demokratskih država.

Papinski sprovod: Nasvečaniji dnevni događaj

"Obavezni dress code vremenom se simplificirao. Nekada se za papinski sprovod ovakvog tipa, jer je to najsvečaniji dnevni događaj, nosio 'black morning coat' kao što nosi kralj Charles III. Crne hlače, prsluk i kaput.. To bi bilo najsvečanije odijevanje", objašnjava Perković.

"Ne mogu tvrditi da netko neće tako doći i na Papin sprovod i da će svi kraljevi, kneževi i predsjednici država doći u 'tenue de viele' svečanom dnevnom odijelu. Na svim katoličkim pogrebima, a ne samo na Papinom, bitna je boja. Crna obilježava žalost, tugovanje, dok je u Aziji to bijela boja. Taj odnos boja: crne hlače, crni kaput, bijela košulja i tamna kravata je izuzetno bitan. U zapućku se mogu nositi odlikovanja, ali sav nakit mora biti decentan i nenametljiv. Ne smije biti žarkih boja", dodaje. Bitno je naglasiti da cipele moraju biti crne i ne smiju biti "Brogue", odnosno imati rupice po sebi nego moraju biti visoko polirane "Oxford" shoes.

Što će obući Zelenski?

"Tu se ne gleda je l' netko ima lijepe noge nego je bitno pristojno se odjenuti", dodaje Perković. Supruge kraljeva, kneževa i prinčeva, mogu, ali nije obaveza, nositi koprenu preko glave. Međutim, nošenje koprene je obaveza supruge Velikog meštra malteškoga reda.

"Žene bi trebale nositi svečani kostim, crne ili neke jako tamne boje, tamne čarape, cipele koje nemaju visoku petu, vrlo diskretan i minimalan nakit. Eventualno koprenu prebačenu preko glave, ali to se uglavnom odnosi na kraljevske obitelji", kaže stručnjak za protokol.

Samo sedam žena na svijetu smije pred Papom nositi bijelu boju, naravno za života. Sve druge moraju nositi crnu boju.

"To se prema tradiciji prenosi s koljena na koljeno, a to su kraljice iz katoličkih zemalja i to samo Španjolske, Belgije, Luksemburga i Monaka. Pravila su toliko jasno određena da je nizozemska kraljica, porijeklom katolkinja iz Argentine, udajom za protestanta izgubila pravo da nosi bijelo pred Papom", rekao je.

Uzimajući sve to u obzir, postavlja se pitanje kako će doći odjeven ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zelenski od početka rata nosi veste u tamnim bojama i nosit će tako - rekao je - dok rat ne završi. Iznimka je bio Uskrs kada je obukao tradicionalnu ukrajinsku košulju sive boje.

Odijelo će pokazati poštovanje

Pitali smo Perkovića kakvu će poruku poslati Zelenski ako se pojavi na pogrebu u svom klasičnom izdanju.

"Vatikan je jedna izuzetno fina, suptilna diplomacija. Tamo je dress code vrlo bitan, vrlo konkretan. Apsolutno bi bio jedan faux pas (pogrešan postupak, op.a.) da gospodin predsjednik Zelenski dođe odjeven kako on inače dolazi. Mi shvaćamo njegovu poruku i dajemo mu podršku, ali tako nešto bi bilo apsolutno neprihvatljivo. On mora doći odjeven kako sam ja opisao", rekao je i dodao da ni tradicionalna košulja koju je Zelenski nosio za Uskrs neće biti prihvatljiva na papinom pogrebu.

"To je moje duboko uvjereno mišljenje", zaključio je naš sugovornik. A s njim se djelomično slaže Tina Todling, bivša šefica protokola.

"Kao i za sva događanja ovakvog tipa u informacijama za strana izaslanstva bit će i predviđen dress code. Uobičajeno je to crno odijelo i za žene kostim. Nekada davno žene su morale imati rukavice za audijenciju i pokrivalo za glavu. Danas kada se dolazi na audijenciju, to više nije obaveza. Preporuka protokola je da je žene katolkinje lijepo za vidjeti s pokrivalom. U skladu s tim pomacima, ali i dolaskom Zelenskog na audijenciju kod Svetog Oca, u odjeći, s kojom šalje svoju poruku od početka sukoba u Ukrajini, možemo reći da je takvo odijevanje za njega odobreno. Iako, na pogreb se može očekivati i dolazak u odijelu - kao gesta, poruka poštovanja prema odnosu Svetoga Oca i Vatikana prema Ukrajini", objasnila je ona.

"Na općoj skupštini UN-a ljudi iz afričkih zemalja dolaze u svojim tradicionalnim narodnim kostimima, ali ovo je pogreb Svetog oca. Ovaj pogreb će biti veličanstven za razliku od pokopa pape emeritusa Benedikta XVI. na koji su došli samo državni izaslanici", zaključio je Perković.

