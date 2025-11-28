Stručnjaci upozoravaju: 'Ako mutira virus koji je među nama, pandemija će biti gora od Covida'

Virus ptičje gripe koji se širi među divljim pticama, peradi i sisavcima mogao bi dovesti do pandemije gore od Covida-19 ako mutira i počne se prenositi među ljudima, rekao je voditelj centra za respiratorne infekcije francuskog Instituta Pasteur.

Visoko patogena ptičja gripa, obično nazivana ptičjom gripom, dovela je do eliminiranja stotina milijuna ptica u posljednjih nekoliko godina, poremetila je opskrbu hranom i povećala cijene, iako su ljudske infekcije i dalje rijetke.

"Bojimo se da će se virus prilagoditi sisavcima, a posebno ljudima, te da će postati sposoban za prijenos s čovjeka na čovjeka, a taj bi virus bio pandemijski virus", rekla je za Reuters Marie-Anne Rameix-Welti, medicinska direktorica centra za respiratorne infekcije Instituta Pasteur. Institut Pasteur bio je među prvim europskim laboratorijima koji su razvili i podijelili testove za otkrivanje Covida-19, stavljajući protokole na raspolaganje Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i laboratorijima diljem svijeta.

Nema antitijela protiv ptičje gripe H5

Ljudi imaju antitijela protiv obične sezonske gripe H1 i H3, ali nemaju protiv ptičje gripe H5 koja pogađa ptice i sisavce, kao što nemaju ni protiv Covida-19, rekla je. I za razliku od Covida-19, koji uglavnom pogađa osjetljive skupine ljudi, virusi gripe mogu ubiti i zdrave osobe, uključujući djecu, rekla je Rameix-Welti.

"Pandemija ptičje gripe vjerojatno bi bila prilično teška, potencijalno čak i teža od pandemije koju smo doživjeli“, rekla je u svom pariškom laboratoriju.

U prošlosti je bilo mnogo slučajeva zaraze ljudi virusima ptičje gripe H5, uključujući H5N1 koji trenutno kruži među peradi i mliječnim kravama u SAD-u, ali oni su često bili u bliskom kontaktu sa zaraženim životinjama. Prvi ljudski slučaj H5N5 pojavio se ovog mjeseca u američkoj saveznoj državi Washington. Muškarac, koji je imao kronične bolesti, umro je prošli tjedan.

U svom najnovijem izvješću o ptičjoj gripi, WHO je naveo da je između 2003. i 2025. bilo gotovo 1000 epidemija kod ljudi - uglavnom u Egiptu, Indoneziji i Vijetnamu, od kojih je 48 posto umrlo.

Rizik od pandemije kod ljudi još je nizak

Međutim, rizik od razvoja pandemije kod ljudi ostaje nizak, rekao je za Reuters Gregorio Torres, voditelj Odjela za znanost Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

"Moramo biti spremni reagirati dovoljno rano. Ali zasad možete bezbrižno šetati šumom, jesti piletinu i jaja i uživati ​​u životu. Rizik od pandemije je mogućnost. Ali što se tiče vjerojatnosti, još uvijek je vrlo nizak", rekao je. Rameix-Welti je također rekla da bi, ako bi ptičja gripa mutirala tako da se može prenositi među ljudima, svijet bio bolje pripremljen nego što je bio prije pandemije Covid-19.

"Pozitivna stvar kod gripe, u usporedbi s Covidom, jest da imamo specifične preventivne mjere. Imamo spremne kandidate za cjepivo i znamo kako brzo proizvesti cjepivo. Također imamo zalihe specifičnih antivirusnih lijekova koji bi, u principu, bili učinkoviti protiv ovog virusa ptičje gripe", rekla je.

