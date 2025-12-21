FREEMAIL
ZNAKOVITE RIJEČI /

Ovo je posljednja poruka prije smrti koju je Saša Popović poslao pjevačici

Ovo je posljednja poruka prije smrti koju je Saša Popović poslao pjevačici
Foto: Antonio Ahel/ataimages/pixsell

Slađana je emotivno istaknula koliko joj je važna podrška mentora i prijatelja na početku karijere, ali i koliko je zahvalna što je mogla učiti od istinskih velikana estrade

21.12.2025.
12:59
Hot.hr
Antonio Ahel/ataimages/pixsell
Pjevačica Slađana Mandić, koja je 2012. godine zablistala u glazbenom showu Zvezde Granda, otvorila je dušu za tamošnje medije i otkrila kako je od samog početka svoje karijere imala nesebičnu podršku pravih legendi estrade.

"Brena je jedna carica i lavica. Ona je bila moja podrška od samog početka. Bila je na mojoj prvoj promociji u Beogradu 2018. godine, a ja sam bila gošća u njena dva spota i prošle godine na njenom koncertu u Tuzli. Ona je moj uzor, jedan od mojih idola, jedna jedina, najveća. Hvala joj na svemu i mogu samo da se ugledam na njenu karijeru i da joj pozavidim u pozitivnom smislu. Takvih karijera više nema, ali trudim se da pratim njen put i da budem profesionalna i ozbiljna," rekla je Slađana za Mondo

I dok mnoge kolegice dobivaju haljine i poklone, Slađana otkriva da je od Brene dobila nešto mnogo vrednije – iskrene i dragocjene savjete: "Meni nije poklanjala haljine, ali mi je poklanjala vrijedne savjete."

'Bio je moja najveća podrška'

Poseban emotivni trenutak pjevačica je doživjela sjećajući se Saše Popovića, koji je preminuo u ožujku ove godine. "Saša je, pored Brene, bio moja najveća podrška. On me je srdačno dočekao u Grandu, davao savjete, sugerirao što da pjevam u emisijama, govorio kako da se obučem, tjerao me da budem aktivnija, da se probudim. Rekao mi je da imam sve da budem velika zvijezda i poželio mi sreću. Žao mi je što je otišao prerano," rekla je Slađana.

Posljednja poruka kida srca

Pjevačica se prisjetila i posljednje poruke koju joj je Popović uputio prije smrti: "Napisala sam mu: 'Dragi direktore, znam koliko je teška i surova ta bolest, ali znam da ste jaki. Nada posljednja umire i želim vam da ovo pobijedite'. On mi je tada napisao samo: 'Hvala ti moja Slađo'."

Slađana je emotivno istaknula koliko joj je važna podrška mentora i prijatelja na početku karijere, ali i koliko je zahvalna što je mogla učiti od istinskih velikana estrade.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Michael Jackson, Bill Clinton, Mick Jagger... svi su povezani s Epsteinom? Novi dokumenti šokiraju

Saša Popović
