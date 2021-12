Američki stručnjaci, uz ogradu da se saznanja o omikronu još uvijek prikupljaju, procjenjuju da bi zabrinjavajuća varijanta koronavirusa omikron mogla prestići varijantu deltu u roku od nekoliko tjedana.

"Očekujem da će omikron zamijeniti deltu u narednim tjednima", rekao je Stephen Kissler, stručnjak za modele širenja bolesti na harvarskoj školi javnog zdravlja T.H. Chan. "Nažalost, baš u vrijeme dolaska nove godine vidjet ćemo kako se omikron širi."

"Vremenski okvir za to će se prilično razlikovati" ovisno o područjima u kojima se širi, rekao je Kissler. “Na mjestima koja su već zabilježila porast prijenosa, u sljedećih šest do osam tjedana to je prilično razumno (očekivati). ... U trenutku kada smo otkrili varijantu omikron, ona je već kružila neko vrijeme, tako da bi to moglo smanjiti to razdoblje od osam tjedana.”

Očekuju se milijuni slučajeva

Ranije u utorak, izvršni direktor Pfizera Albert Bourla procijenio je na skupu koji je organizirao Wall Street Journal da će omikron vjerojatno izazvati milijune slučajeva covida-19.

“Trenutno ima na desetke slučajeva. Za nekoliko tjedana bit će u milijunima”, rekao je Bourla. “Do kraja godine imat ćemo dobro razumijevanje što to točno znači u pogledu njegove kliničke manifestacije.”

Glavni medicinski savjetnik Bijele kuće Anthony Fauci rekao je na brifingu administracije u utorak da se sljedeći tjedan očekuju rani laboratorijski podaci o učinkovitosti cjepiva protiv varijante omikron.

Podaci će pristići do sredine tjedna iz testova o tome koliko dobro krv cijepljenih ljudi uništava pseudovirusni model varijante omikron. Do kraja sljedećeg tjedna pojavit će se podaci o učinkovitosti cjepiva protiv živog virusa.

Američki centri za kontrolu i prevenciju bolesti u suradnji s 25 američkih saveznih država i većih gradova istražuju potencijalne slučajeve omikrona, uključujući i slučajeve povezane s konvencijom u New Yorku koja je okupila 53.000 sudionika, a podaci s konvencije mogli bi pružiti rane epidemiološke dokaze o zaraznosti nove varijante.

Na osnovi čega se temelje procjene?

Procjene da će omikron prestići deltu u roku od nekoliko tjedana temelje se na kretanju varijante u Južnoj Africi, iako ta zemlja ima manje cijepljenih i veći udio imunokompromitiranih ljudi.

Kissler kaže da je veliki broj novozaraženih u populaciji, prethodno zaraženoj deltom, pokazatelj da ranije stečeni imunitet ne djeluje protiv omikrona. “Da je (preboljenje) delte u velikoj mjeri štitilo od omikrona, protiv zaraze omikronom, ne mislim da bismo vidjeli tako brz porast slučajeva omikrona kao što imamo”, rekao je.

I Britanija je u zadnje vrijeme na testovima zabilježila porast ranih pokazatelja varijante omikron koja je toliko mutirala da izbjegava jedan od markera testa, što bi moglo signalizirati da omikron sve više raste u broju testiranih slučajeva, unatoč trenutnom širenju delte, rekao je Kissler.

Jesu li cjepiva učinkovita?

Bourla je upozorio da bi moglo proći još nekoliko tjedana prije nego što bude jasnije štite li od omikrona cjepiva dizajnirana za borbu protiv izvornog soja iz Wuhana.

“Ono što trebamo vidjeti je li sadašnji 'kišobran' zaštite dovoljno čvrst, što bi bilo mnogo bolje,” rekao je Bourla. "Prvi podaci će doći iz laboratorija", gdje će krv ljudi cijepljenih s dvije ili tri doze pokazati koliko je cjepivo učinkovito.

Pfizer i njegov partner BioNTech počeli su s radom na cjepivu specifičnom za omikron u studenom, a ako bude potrebno, moglo bi se primijeniti već u ožujku, rekao je Bourla.

Hoće li se pogoršati pandemija?

Iako su rana izvješća sugerirala da bi omikron mogao biti manje ozbiljan po težini kliničke slike, to ne znači da se u epidemiološkom smislu pandemija covida-19 neće pogoršati, naglasili su stručnjaci. “Kada biste mogli imati varijantu koja izaziva 10 posto težu sliku bolesti ili se širi 10 posto brže, koju biste odabrali? Vaša intuicija bi vam mogla reći da biste radije imali nešto što je zaraznije”, rekao je Kissler.

“No, zbog prirode eksponencijalnog rasta, s varijantom koja je 10 posto zaraznija, završite s daleko većim ukupnim brojem zaraženih, hospitaliziranih i smrtnih slučajeva nego s varijantom koja je 10 posto teža (po simptomima bolesti).”

“Osim ako (simptomi) nisu puno manje ozbiljni od onoga što smo vidjeli do sada, što mislim da je malo vjerojatno. Mislim da će (omikron) izazvati prilično opterećenje zdravstvenog sustava i biti nešto s čime se moramo boriti u narednim mjesecima ”, nastavio je Kissler.

“Mislim da nije dobro imati nešto što se brzo širi. Nešto što se brzo širi može zaraziti milijune ljudi, a možda ćete imati i novu varijantu”, rekao je Bourla. “Ne želimo to.”