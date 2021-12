Znanstvenici su identificirali "stealth" (nevidljivu) verziju omikrona koju PCR testovi ne mogu razlikovati od drugih sojeva.

Testovima se pokušava detektirati koliko se brzo omikron širi među populacijom, kako bi se dobila što jasnija slika o njegovoj zaraznosti, no ova verzija omikrona prolazi ispod radara.

'Stealth' varijanta ima mnogo zajedničkih mutacija sa standardnim omikronom, ali joj nedostaje određena genska promjena koja omogućuje korištenje laboratorijskih PCR testova kao grubog sredstva za označavanje vjerojatnih slučajeva, prenosi Guardian.

Testovi ju otkrivaju, ali često kao 'obični' virus

Varijanta se još uvijek otkriva kao koronavirus svim uobičajenim testovima i može se identificirati kao varijanta omikron genomskim testiranjem, ali vjerojatni slučajevi nisu označeni rutinskim PCR testovima koji daju brže rezultate.

Istraživači kažu da je prerano znati hoće li se novi oblik omikrona širiti na isti način kao i standardna varijanta omikrona, ali da je "nevidljiva" verzija genetski različita i stoga bi se mogla ponašati drugačije.

Koliko se proširila, nitko ne zna

Stealth varijanta prvi put je uočena među genomima virusa Covid dostavljenim posljednjih dana iz Južne Afrike, Australije i Kanade, no možda se već proširila. Među sedam dosad identificiranih slučajeva, nijedan nije u Velikoj Britaniji.

Do otkrića je došlo nakon što je britanski premijer rekao kako se čini da je omikron zarazniji te da bi to moglo dovesti i do novih ograničenja.

Otkriće novog oblika Omicrona potaknulo je istraživače da podijele soj B.1.1.529 na standardni Omicron, poznat kao BA.1, i noviju varijantu, poznatu kao BA.2.

“Postoje dvije loze unutar Omikrona, BA.1 i BA.2, koje su prilično genetski diferencirane,” rekao je profesor Francois Balloux, ravnatelja instituta genetike University College London . “Mogu ponašati drugačije.”

Već ju nazivaju 'stealth' omikronom

Znanstvenici analiziraju cijeli genoma kako bi potvrdili koja je varijanta izazvala infekciju Covidom, ali PCR testovi ponekad mogu dati indikaciju. Otprilike polovica PCR uređaja u Ujedinjenom Kraljevstvu traži tri gena u virusu, ali Omicron (i Alpha varijanta prije njega) je pozitivan na samo dva od njih. To je zato što Omicron, kao i Alpha, ima genetsku promjenu koja se naziva delecija u "S" ili genu šiljka. Ti zači da testovi koji pokazuju „grešku“ ciljanog S gena snažno upućuju na infekcije Omikronom.

Neformalno, neki istraživači nazivaju novu varijantu "stealth Omicron" jer nema brisanje koje omogućuje PCR testovima da ga uoče.

Jedna velika nepoznanica je kako se pojavila nova varijanta. Iako spada pod Omicron, toliko je genski različit da bi se mogao kvalificirati i kao nova "varijanta zabrinutosti" ako se pokaže da se brzo širi. To što se dvije varijante, BA.1 i BA.2, pojavljuju u brzom slijedu sa zajedničkim mutacijama, „prilično je zabrinjavajuće“, ističe jedan istraživač za Guardian, jer i sugerira da javnom zdravstvu "nedostaje veliki dio slagalice".