OGROMNA TRAGEDIJA /

Tinejdžer (14) umro u vlastitoj kući: Vatrogasci na katu ugledali uznemirujući prizor

Tinejdžer (14) umro u vlastitoj kući: Vatrogasci na katu ugledali uznemirujući prizor
×
Foto: Profimedia/ilustracija

Spasilačke službe pokušale su ga reanimirati, ali nažalost, nisu uspjele

9.11.2025.
8:56
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Tinejdžer (14) preminuo je u vlastitoj kući nedaleko njemačkog Dortmunda nakon što se navodno otrovao ugljičnim monoksidom, objavio je Fenix u nedjelju. 

Vatrogasci su izašli na intervenciji nakon što se u kući aktivirao detektor ugljičnog monoksida. Na gornjem katu zatekao ih je stravičan prizor - pronašli su beživotno tijelo 14-godišnjaka. 

Istraga je u tijeku

Spasilačke službe pokušale su ga reanimirati, ali nažalost, nisu uspjele. Policija provodi istragu kako bi utvrdila točan uzrok smrti i sve okolnosti trovanja. 

Istražitelji imaju pretpostavke o tome kako je došlo do stvaranja spomenutog plina, no zasad ih ne žele iznositi u javnosti. U kući se nalazio i dječakov otac, ali trenutačno nije poznato gdje je točno bio u trenutku kada se odvila tragedija. 

Što je ugljični monoksid? 

Podsjetimo, ugljični monoksid (CO) često se naziva tihim ubojicom. To je vrlo otrovan plin bez boje i mirisa, a nastaje kada tvari koje sadrže ugljik - poput drva, benzina ili ugljena - izgaraju bez dovoljno kisika, na primjer u zatvorenim prostorima. 

Udisanje veće koncentracije plina može biti smrtonosno za samo nekoliko minuta, a čak i male količine smanjuju sposobnost krvi da prenosi kisik, zbog čega se osobe mogu početi gušiti ili padati u nesvijest. Stručnjaci zato građane upozoravaju da redoviti provjeravaju sustave grijanja i detektore ugljičnog monoksida.  

NjemačkaUgljični MonoksidTinejdžer
najčitanije
