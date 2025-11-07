Horor na sjeveru Hrvatske, muškarac umro u vlastitoj sobi: Otkriven uzrok tragedije

U požaru koji je noćas zahvatio kuću u Ivanečkoj Željeznici smrtno je stradao 78-godišnji vlasnik koji se otrovao ugljičnim monoksidom, a uzrok tragedije bio je otvoreni žar iz peći na drva, priopćila je varaždinska policija u petak.

Očevidom je utvrđeno da je do požara došlo djelovanjem otvorenog žara iz peći na kruta goriva u spavaćoj sobi, uslijed čega su se zapalili papir i drva uz peć.

Nesretni muškarac koji je spavao u toj sobi otrovao se ugljičnim monoksidom.

Vatrogasci gasili požar

Na mjesto događaja izašli su vatrogasci Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ivanec koji su ugasili požar, dok je mrtvozornica konstatirala smrt uslijed trovanja ugljičnim monoksidom i izdala dozvolu za ukop.

Nakon očevida tijelo 78-godišnjaka predano je članovima obitelji.

