Završena talačka kriza u BiH: Muškarac ubio punicu, pucao u suprugu pa ranio sebe

Bosanskohercegovačka policija uhitila je muškarca M.P. osumnjičenog da je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku, potvrdili su iz MUP-a za Klix.ba.

"Uspješno je lociran uz pomoć Pripadnika obavještajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedena osoba lišena slobode s vidljivim ozljedama", kazao je glasnogovornik MUP-a SBK Muamer Karadža.

Ubojica, rodom iz Kiseljaka u BiH, i sebe je ranio nakon što je pucao u članove svoje obitelji te je prevezen u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu.

Mediji su objavili da se strašan zločin odigrao u naselju Jehovac na području općine Kiseljak. Muškarac je pucao u dvije osobe, a onda se zabarikadirao u kući.

Specijalci Srednjobosanskog kantona opkolili su kuću i blokirali sve prilaze objektu.

Prema pisanju Klixa, muškarac je malo prije osam sati vatrenim oružjem pucao u punicu, koja je preminula od zadobivenih ozljeda. Ranio je i suprugu koja je teško ozlijeđena.