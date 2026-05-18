STRAŠAN ZLOČIN /

Završena talačka kriza u BiH: Muškarac ubio punicu, pucao u suprugu pa ranio sebe

Završena talačka kriza u BiH: Muškarac ubio punicu, pucao u suprugu pa ranio sebe
Foto: Net.hr

Nakon što je pucao u članove svoje obitelji, ubojica rodom iz Kiseljaka je ranio i sebe

18.5.2026.
12:00
Dunja Stanković
Net.hr
Bosanskohercegovačka policija uhitila je muškarca M.P. osumnjičenog da je jutros ubio punicu i ranio suprugu u Kiseljaku, potvrdili su iz MUP-a za Klix.ba. 

"Uspješno je lociran uz pomoć Pripadnika obavještajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedena osoba lišena slobode s vidljivim ozljedama", kazao je glasnogovornik MUP-a SBK Muamer Karadža.

Ubojica, rodom iz Kiseljaka u BiH, i sebe je ranio nakon što je pucao u članove svoje obitelji te je prevezen u Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu. 

Mediji su objavili da se strašan zločin odigrao u naselju Jehovac na području općine Kiseljak. Muškarac je pucao u dvije osobe, a onda se zabarikadirao u kući. 

Specijalci Srednjobosanskog kantona opkolili su kuću i blokirali sve prilaze objektu. 

Prema pisanju Klixa, muškarac je malo prije osam sati vatrenim oružjem pucao u punicu, koja je preminula od zadobivenih ozljeda. Ranio je i suprugu koja je teško ozlijeđena. 

BihPucnjavaUbojstvoCrna Kronika
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
