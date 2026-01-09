Vjernici u transu, ulice blokirane: Kaos, molitve i suze u čast stoljetnog kipa Isusa

Stotine tisuća filipinskih vjernika pridružile su se u petak godišnjoj procesiji stoljetnog kipa Isusa Krista, jednoj od najvećih svjetskih manifestacija katoličke vjere koji je ove godine poslužio kao platforma za kritiziranje korumpiranih dužnosnika u zemlji iscrpljenoj korupcijom.

Foto: Jam Sta Rosa/afp/profimedia

Filipinci su ulice Manile pretvorili u more kestenjaste i zlatne boje dok se okupljaju oko "Crnog Nazarećanina", kipa u prirodnoj veličini koji napola kleči i nosi drveni križ, a koji datira barem iz 17. stoljeća.

Vjernici su se gurali kako bi dobili priliku povući debelo uže koje vuče kočiju, dok su se drugi izvukli iz gomile kako bi dodirnuli kip okružen staklom.

Foto: Ted Aljibe/afp/profimedia

Organizatori su procijenili da se oko 440.000 ljudi pridružilo procesiji do 8 sati ujutro u petak. Očekuje se da će se broj ljudi povećati u sljedećih nekoliko sati kako se procesija bude kretala svojom rutom.

Mnogi vjernici vjeruju da će dodirivanje kipa donijeti blagoslov i izliječiti njihove bolesti. Gotovo 80 posto Filipinaca izjašnjava se katolicima.

Neki utjecajni crkveni vođe iskoristili su ovogodišnji blagdan kako bi kritizirali politički establišment, dok se zemlja još uvijek oporavlja od skandala s korupcijom povezanog s precijenjenim i neizgrađenim projektima ublažavanja poplava koji su obeshrabrili investitore i usporili gospodarski rast.

Foto: Jam Sta Rosa/afp/profimedia

Biskup Rufino Sescon, bivši župnik crkve Quiapo, koja je čuvar Crnog Nazarećanina, rekao je vjernicima da uče od Isusa Krista, koji se ponizio iz ljubavi, za razliku od određenih vladinih dužnosnika koji se drže vlasti usred optužbi za nedjela koja su povrijedila druge ljude.

"Smilujte se naciji", rekao je. „Trebali biste se sramiti; odstupite dobrovoljno zbog milosrđa i ljubavi“, rekao je Sescon u svojoj propovijedi, bez imenovanja konkretnih političara.

Procesija obilježava prijenos Crnog Nazarećanina iz crkve unutar stare prijestolnice Intramurosa na njegovu sadašnju lokaciju u crkvi Quiapo.

Kip je na Filipine donesen iz Meksika u 17. stoljeću tijekom trgovine galijama kada je zemlja još bila španjolska kolonija.

