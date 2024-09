Otkriveno što se vidi na snimkama na dan ubojstva male Danke. Jasno je tko je govorio istinu

Istraga o ubojstvu dvogodišnje djevojčice Danke Ilić uskoro se privodi kraju. Službeno su stigli konačni rezultati nadzornih kamera u Banjskom polju i Boru. Što se zapravo vidi na snimkama nadzornih kamera koje su naknadno poslane u Beograd na vještačenje.

"Nadležno tužiteljstvo najavilo je nove preglede kamera, a riječ je o snimcima kamera kuće u Banjskom polju u kojoj je posljednji put viđena djevojčica, kao i nadzornih kamera zgrade u Boru u kojoj je Danka živjela s roditeljima, kao i onaj ispred vrata njihove kuće", kazao je izvor za Kurir.

Kako doznaje portal, rezultati vještačenja ovih nadzornih kamera pokazali su tko je prilikom svjedočenja pred nadležnim tužiteljstvom govorio istinu.

"Na snimci ispred vrata kuće Ilićevih vidi se trenutak kada Ivanina majka izlazi iz stana i s dvoje djece ulazi u lift zgrade", navodi izvor i dodaje da je sve što su ove kamere zabilježilo upoređeno sa izjavama Dankinih roditelja i da u tome nije uočeno ništa čudno.

"Vrijeme kada je Ivana izjavila da je izašla iz zgrade i krenula prema Banjskom polju poklapa se s vremenom zabilježenim na snimkama nadzornih kamera iz njihove zgrade. Nikog sumnjivog nije bilo u blizini, niti je itko tog dana išao s njima", rekao je sugovornik.

Kako Kurir podsjeća u Banjskom polju kamere su snimile službeno vozilo u kojem su se nalazili osumnjičeni, a dosadašnji rezultati vještačenja službenog automobila pokazali su da u njemu nije pronađen DNK Danke.

"Analize su pokazale da postoje samo tragovi osumnjičenih, ali ne i Danke. Izdvojeni su i tragovi DNK s njihove odjeće i alata iz njihovih domova, ali ni tamo nije bilo Dankinog DNK. A budući da je, kako se sumnja, Danku udario službeni automobil "Vodova", koji ima ugrađen GPS uređaj, isti je pregledan kako bi se utvrdila putanja kretanja osumnjičenih. Vještačenja su napravljena za 26. ožujka, ali i naredna tri dana. No, ni oni nisu bili od velikog značaja za istragu", podsjetio je sugovornik.

Novi rezultati kamera u Banjskom polju pokazali su kretanje drugih vozila kobnog dana, a kako kaže izvor, putem koji vodi do napuštenog pašnjaka gdje je Danka posljednji put viđena.

"Na snimkama koje su kasnije skinute s nadzornih kamera u Banjskom polju uočena su određena vozila. No, daljnjim analizama utvrđeno je da nema podudarnosti, odnosno osobe koje su viđene u automobilima u Banjskom polju nemaju nikakve veze s Dankom Ilić, niti s osumnjičenima za njezino ubojstvo, pa pretpostavljamo da dodatnih neće biti", kaže izvor.

Danka Ilić iz Bora nestala je u selu Banjsko Polje kod Bora 26. ožujka i od tada joj se gubi svaki trag. Policijskim očevidom utvrđeno je da je ona ubijena, a za to ubojstvo osumnjičeni su Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot i Srđan Janković (50) iz sela Luka, radnici JKP "Vodovod" u Boru. No, iako je istraga još u tijeku, rok za podizanje optužnice uskoro istječe, a neka pitanja ostaju neodgovorena... Ipak, osumnjičenicima za Dankino ubojstvo produljen je pritvor do 26. rujna, kada inače istječe šest mjeseci, koliko je rok za podizanje optužnice i rok za njihov boravak u pritvoru.

Kako izvor Kurira dodaje, optužnica može biti podignuta i naknadno, međutim, kao rok je naveden 4. listopada, iz razloga što će, ako to do tada ne učine, biti primorani obojicu pustiti iz pritvora, što se pretpostavljam neće dogoditi, zbog složenosti samog slučaja.