Utrka s vremenom u slučaju Danke Ilić. Osumnjičenici bi mogli na slobodu: 'Nema raspleta bez tijela'

Ostalo je manje od mjesec dana da se podigne optužnica protiv Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića, osumnjičenika za ubojstvo dvogodišnje Danke Ilić. Ako se u tom razdoblju ne prikupi dovoljno dokaza za podizanje optužnice, osumnjičenici će se moći braniti sa slobode.

Tijelo djevojčice nikad nije pronađeno, a ne postoje ni DNK dokazi da je bila u njihovom automobilu. Više javno tužiteljstvo u Zaječaru zatražilo je nova vještačenja kako bi se utvrdilo točno vrijeme na snimkama koje su uhvatile sigurnosne kamere. Kako saznaje Blic, neke kamere nalaze se i blizu obiteljskog imanja u Banjskom polju, gdje se djevojčici u ožujku izgubio svaki trag.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što rezultati vještačenja stignu u tužiteljstvo, očekuje se podizanje optužnice. Odvjetnik Marko Pantić za portal Vreme rekao je da su šanse da slučaj dobije epilog male dok god se tijelo ne pronađe. "Priznanje je važan dokaz, posebno kad u obzir uzmemo da je osumnjičenik verbalno opisao kako se sve odvilo i policiju odveo do navodnih mjesta događaja. Od policije smo saznali da su ih vodili na različita mjesta, no tijelo nije pronađeno. Bojim se da tužiteljstvo neće moći skupiti građu za optužnicu ako se ne pronađe tijelo", komentirao je Pantić.

Podsjetimo, osumnjičenici su prvotno priznali stravičan zločin, no iskaze su mijenjali tijekom istrage. To je dodatno zakompliciralo slučaj. Janković se već na prvom saslušanju branio šutnjom. Kako je istraga odmicala, zatražili su da ih tužitelj ponovno ispita. Na drugom saslušanju obojica su negirali zločin. Tvrdili su da djevojčicu nikada nisu ni vidjeli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novi misterij u istrazi stigao je nakon DNK analize i GPS vještačenja. Rezultati su pokazali da u službenom automobilu kojeg su Janković i Dragijević vozili nijedan DNK trag ne pripada djevojčici. Policija je također pregledala garderobu, obuću, oruđe, alat, motornu pilu, dva noža za klanje svinja, sjekiru… Ni na jednom analiziranom predmetu nije pronađen DNK male Danke.

"Ako bi se utvrdilo da je dijete izgubilo život u prometnoj nesreći, to bi bila sasvim drugačija pravna kvalifikacija u odnosnu na to da je dijete naknadno umrlo, kako su pisali tabloidi i kako je govorila policija. U prvom slučaju kazna je do 12 godina zatvora, dok u drugom govorimo o doživotnom zatvoru", pojasnio je odvjetnik Marko Pantić.

POGLEDAJTE VIDEO: Dankinog tijela još nema, u Srbiji se pojavile nove teorije: 'Moguće je i lažno prijavljivanje...'

Tekst se nastavlja ispod oglasa