Širenje znanja više nije jedini posao nastavnika, sada i pelene trebaju mijenjati

Djeca rođena za početkom pandemije 2020. danas su predškolci. U Engleskoj već kreću u školu, a pedagozi su zabrinuti za "Corona generaciju". Istraživanje provedeno među 1.000 učitelja u Engleskoj i Walesu, koje je provela agencija za istraživanje tržišta Savanta za udrugu za rani odgoj Kindred2, pokazuje zabrinjavajući trend: četvrtina prvašića još uvijek nije naučila kontrolirati mokrenje, treba mijenjanje pelena ili pomoć pri oblačenju, piše Fenix Magazin.

Skoro 50% ispitanih učitelja potvrdilo je da se taj problem pogoršao u zadnjih par godina. Ova pojava nije ograničena samo na Veliku Britaniju – slične se situacije bilježe i u Njemačkoj i susjednim zemljama. O „djeci s pelenama“ se raspravlja već nekoliko godina, i to neovisno o pandemiji koronavirusa. Zabilježeni su čak i slučajevi jedanaestogodišnjaka koji još uvijek koriste pelene.

Nije više riječ o iznimkama nego o raširenoj pojavi

U Njemačkoj su škole suočene s istim izazovima. Jedna ravnateljica osnovne škole iz Cuxhavena u Donjoj Saskoj nedavno je izjavila: „Imamo djecu koju moramo presvlačiti.“

Na Redditu učitelji međusobno razmjenjuju iskustva o tome kako se nositi s ovom situacijom. Više nije riječ o iznimkama – već o raširenoj pojavi s kojom se nastavno osoblje sve češće suočava. U većini slučajeva uzroci nisu zdravstveni niti upućuju na razvojne poteškoće nego djeci nedostaje motivacije da nauče kontrolirati mokrenje.

„Neki roditelji jednostavno to puštaju da ide svojim tokom jer im pelena olakšava svakodnevicu. Danas se to više ne smatra problematičnim", rekla je Marfit Stamm, ergonomska stručnjakinja.

Prezaštićivanje ima negativan utjecaj na školarce

„Mnogi roditelji ispunjavaju svaku želju svojoj djeci, pa čak i sprječavaju da se susretnu s bilo čim što je teško ili neugodno. Takvo prezaštićivanje vodi do nesamostalne djece koja kasnije postaju školarci nesposobni za osnovne zadatke i koja se oslanjaju na roditelje pri svakoj sitnici", komentirao je Rüdiger Maas, psiholog i voditelj Instituta za istraživanje generacija

Maas ističe da mnogo stvari koje su djeca samostalno učila sad rade uz roditeljsku pratnju. To uključuje i odlazak na toalet. Budući da sve više roditelja rano nastavlja s poslom, odgovornost se sve više prebacuje na odgojitelje i učitelje.

Učitelji također primjećuju rastući broj djece s jezičnim poteškoćama – i to ne samo među djecom s migrantskom pozadinom. Prekomjerno korištenje medija u ranoj dobi dovodi do toga da dijete dnevno propusti do 1000 izgovorenih riječi, što dugoročno utječe na razvoj govora.

