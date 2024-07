Američka tvrtka za kibernetičku sigurnost CrowdStrike najvjerojatniji je krivac probleme s računalima i serverima koje su prijavile tvrtke iz cijelog svijeta.

The Verge je objavio da CrowdStrike u opticaj pustio neispravno ažuriranje koje računalima ne dopušta da se normalno upale i pokrenu operativni sustav Windows tvrtke Microsoft.

CrowdStrike je objavio da je upoznat s činjenicom da velik broj računala ima problema, da je locirao problem te da je povukao neispravno ažuriranje. The Verge ipak javlja da su računala na koja je neispravno ažuriranje stiglo još uvijek u problemima.

Tvrtka CrowdStrike koja je odgovorna za globalne IT probleme osnovana je 2011. godine, a svojim klijentima pruža razne usluge iz domene kibernetičke sigurnosti. Prema pisanju Sydney Morning Heralda ima gotovo 10 tisuća zaposlenih.

Tvrtka daje sistematizirane obavještajne podatke o kibernetičkim prijetnjama te pruža zaštitu od kibernetičkih napada. Radi se o tvrtki koja dolazi na lice mjesta nakon kibernetičkih napada kako bi ih analizirala i pronašla krivce.

Glavni proizvod tvrtke je Falcon Sensor - program koji se nalazi na računalima i serverima velikih tvrtki te ih stalno nadgleda.

CrowdStrike je u travnju 2015. godine objavio da je onemogućio napad grupe kineskih hakera na jednu američku tehnološku tvrtku, piše SkyNews.

Suosnivač tvrtke Dmitri Alperovitch rekao je tada da su kineski hakeri iz grupe Hurricane Panda odustali od napada na američku tvrtku jer su vidjeli da se na njezinoj mreži nalaze alati tvrtke CrowdStrike.

CrowdStrike je 2015. rekao da je 2012. identificirao rusku hakersku grupu "Energetic Bear" koja je prijetila energetskom sektoru.

Hakerska grupa "Čuvari mira" u studenom 2014. objavila je povjerljive podatke filmskog studija Sony Pictures Entertainment, a CrowdStrike je otkrio informacije koje su Sjevernu Koreju povezale s napadom te prikazao kako je napad izveden.

Hakerska grupa objavila je osobne informacije zaposlenika studija, informacije o plaćama vodećih ljudi studija, kopije neobjavljenih filmova, planove za buduća snimanja te scenarije pojedinih filmova. Nakon što su to napravili, obrisali su kompletnu Sonyjevu računalnu infrastrukturu.

Sjedinjene Američke Države sumnjale su da Sjeverna Koreja stoji iza tog napada jer je Sonyju prijetila zbog komedije "Intervju" koja je bavi pokušajem ubojstva sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una. FBI je nakon napada ustvrdio da iz njega zaista stoji Sjeverna Koreja, međutim dokazi na kojima se ta tvrdnja temelji bili su labavi.

Unatoč tome, Ministarstvo pravosuđa SAD-a optužilo je sjevernokorejskog državljanina Park Jin-hyoka za napad na Sony.

CrowdStrike tvrdi da su programi koji su korišteni za napad na Sony slični onima koje je grupa, koju je tvrtka nazvala "Silent Chollima", koristila za napade na Južnu Koreju i SAD.

Većina je za tvrtku CrowdStrike čula nakon pokretanja istrage hakerskog napada na Nacionalno vijeće Demokratske stranke koji su se dogodili 2015. i 2016. godine.

Bivši ravnatelj FBI-a James Comey rekao je u ožujku 2017. da je CrowdStrike pregledao dokaze koje su istražitelji napada prikupili te zaključio da su napad izvele dvije poznate ruske špijunske organizacije - APT 28 ("Fancy Bear") i APT 29 ("Cozy Bear").

Izvršni direktor CrowdStrikea George Kurtz rekao je za NBC da se želi ispričati za posljednji problem zbog kojega je došlo do globalnog kaosa.

"Duboko nam je žao", kaže on, a prenosi Sky News. Kaže da su globalni problemi uzrokovani neispravnim ažuriranjem sadržaja. "To je ažuriranje sadržavalo softversku pogrešku i uzrokovalo je problem s Microsoftovim operativnim sustavom. To smo vrlo brzo identificirali i riješili problem."

