Kada bi Rusija detonirala nuklearnu bombu u Crnom moru, to bi izazvalo smrtonosni oblak otrovnog plina i dvometarski tsunami, upozoravaju stručnjaci. NATO pozorno prati kako svijet sjedi na rubu nuklearne krize, koju američki predsjednik Joe Biden uspoređuje s vrhuncem Hladnog rata.

Putin, koji je u petak proslavio 70. rođendan, mahnito maše nuklearnom sabljom opetovano prijeteći da će prijeći na nuklearni program jer njegov rat u Ukrajini teče katastrofalno. Strahuje se da bi Rusija mogla upotrijebiti nuklearnu bombu na bojištu ili izvesti nuklearni test u nekoj udaljenoj regiji ili iznad Crnog mora, piše The Sun.

'Ako to učini, moguća su dva fenomena'

Zapadni vojni izvori tvrde kako postoji stvarna opasnost da Vladimir Putin detonira nuklearnu bombu u Crnom moru koje osim Rusije, Ukrajine i Gruzije dijele i članice NATO-a - Turska, Bugarska i Rumunjska. Ugledni fizičar Viorel Badescu, profesor na Sveučilištu u Bukureštu, upozorava da bi detoniranje nuklearne bombe u Crnom moru imalo katastrofalne posljedice. On je 2006. godine napisao znanstveni rad upozoravajući na posljedice moguće nuklearne eksplozije u Crnom moru.

U razgovoru za The Sun, prof. Badescu je rekao kako ne vidi logiku da Rusija izabere more kao poligon za testiranje te je izrazio sumnju u mogućnost da Putin upotrijebi takvu strategiju za pokazivanje sile. No, trezveno je govorio o mogućim posljedicama ako se to ipak dogodi.

"U tom slučaju, moguća su dva fenomena. Prvo, početna vodena šupljina predstavljala bi izvor vala tsunamija. Drugo, plin izbačen u atmosferu - koja je gušća od zraka - 'pada' manjom brzinom od vode i na kraju stvara oblak plina ili svojevrsni "pokrivač" na površini mora", tvrdi rumunjski znanstvenik.

Crno more - najveći rezervoar sumporovodika na svijetu

Ono što Crno more čini jedinstvenim je visoka razina sumporovodika (H2S) u vodi i najveći je prirodni rezervoar tog kemijskog spoja na svijetu. Plin - koji miriše na pokvarena jaja - otrovan je za ljude i životinje kada se udiše, a u velikim koncentracijama može uzrokovati smrt. Ljudi koji su im izloženi mogu ostati bez daha, a u jako visokim dozama sumporovodik može istruliti ljudski mozak. Imajući to na umu, nuklearna bomba koja bi udarila u Crno more, oslobodila bi te kemikalije u zrak, a zračne struje mogle bi ih odnijeti prema obalnim područjima.

"Površina zahvaćena oblakom otrovnog plina bila bi mnogo manja od površine zahvaćene zračenjem nakon nuklearne nesreće u Černobilu. Međutim, učinci na ljudsku populaciju bili bi puno veći i brži u slučaju nuklearne eksplozije, ovisno o mjestu eksplozije, njezinoj veličini te brzini i smjeru vjetra", kazao je prof. Badescu je za The Sun.

Simulacije koje je on proveo za svoj rad kažu da čak i najveća nuklearna bomba može izbaciti oblake plina koji možda ne bi došli do obale. No, mnogo toga ovisi o tome gdje bi bomba eksplodirala u moru.

Putin bi tamo upotrijebio manja taktička oružja?

Prijetnja tsunamija uslijed velike nuklearne eksplozije mogla bi, pak, prouzročiti visoke valove. Realnija je opcija upotreba manje naprave, poput nuklearne bombe od 2 megatona, za koju se vjeruje da je nosi ruski nuklearni strateški torpedo Posejdon. Ipak, prof. Badescu smatra da bi učinci nuklearnog testa u Crnom moru bili "vrlo mali". A na pitanje ima li poruku za Putina i ruske generale koji odlučuju o tome, kazao je: "Nisam u poziciji slati političke poruke".

Pretpostavlja se da ruske nuklearne prijetnje, ako bi se obistinile, podrazumijevaju manja, taktička oružja dizajnirana za upotrebu na bojištu, a ne masivne bombe za uništavanje gradova. Smatra se da Rusija u svom arsenalu ima oko 2000 komada nuklearnog oružja u obliku projektila male snage, torpeda i topničkih granata. Vjeruje se da je ratna doktrina Moskve otvorena za korištenje nuklearnog oružja u konvencionalnom sukobu kao taktiku zastrašivanja - a korištenje takvog oružja mora osobno potpisati Putin. Ta je taktika je postala poznata kao "eskalacija do deeskalacije".