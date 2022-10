Ruski predsjednik Vladimir Putin mogao bi rat u Ukrajini eskaliati u nuklearni detoniranjem bombe na granici kako bi poslao poruku Zapadu. Rusija zvecka nuklearnim oružjem dok Ukrajinci i dalje potiskivaju njezine, a Moskva je četiri ukrajinske regije proglasila svojima, piše The Sun.

Putin je bio drzak u svojim prijetnjama pretvaranjem ionako razornog rata u nuklearni, a ruska vojna doktrina doista im ostavlja otvorena vrata za korištenje nuklearnog oružja.

Najveća ruska podmornica, Belgorod, koja može biti nositi apokaliptična nuklearna torpeda je u pokretu te ostoje izvješća o konvoju povezanom s nuklearnom jedinicom u pokretu u Rusiji.

Svijet u međuvremenu preplašeno čeka da vidi hoće li Putin ostvariti svoje prijetnje u trenutku dok je njegova vojska jučer pretrpjela ponižavajuće poraze u Ukrajini.

Demonstracija sile?

Izvori obrane navodno tvrde da je jedna od opcija na stolu da Putin detonira nuklearno oružje na granici u masovnoj demonstraciji sile, izvještava The Times.

Putin bi morao pronaći dovoljno veliko područje da detonira oružje, a da ne našteti vlastitom narodu, posebice onima koje je nedavno "poželio dobrodošlicu" kao dio Rusije.

No, ta bi riskantna igra mogla poslati jasnu poruku Ukrajini i Zapadu da se po prvi put nakon završetka Drugog svjetskog rata ne boji koristiti nuklearne bombe u borbi.

Vjeruje se da se trenutne nuklearne prijetnje tiču manjeg, taktičkog oružja dizajnirana za upotrebu na bojnom polju, a ne masivnih bombi za uništavanje gradova. NATO je navodno upozorio svoje članice na mogućnost da se Putin priprema za nuklearnu eskalaciju.

Detonacija u Crnom moru?

Izvori su rekli da je ipak vjerojatnija opcija da Putin upotrijebi nuklearno oružje u Crnom moru. Putin bi mogao detonirati oružje iznad mora koje graniči s Rusijom i Ukrajinom, zajedno s državama NATO-a Rumunjskom, Bugarskom i Turskom.

Putin bi potencijalno mogao čak i detonirati bombu na Zmijskom otoku, simbolu ukrajinskog otpora s početka rata, poznatom po poruci Rusima da "odjebu".

Dr. Rod Thornton, sigurnosni stručnjak na King's Collegeu u Londonu, predložio je to mjesto tijekom intervjua za Forbes. Druge opcije mogle bi biti potpuni napad na ukrajinske snage korištenjem taktičkog nuklearnog oružja. Iako manja, takva bi sredstva i dalje bila krajnje razorna jer bi ubila tisuće ljudi i ozračila veliko područje.

Drastičnije, ali manje realistične opcije mogle bi uključivati da Putin pokrene sveopći napad na Kijev, ili čak pokuša napasti zapadno oružje na ulasku u Ukrajinu iz Poljske. A sve te opcije vjerojatno bi izazvale odgovor Zapada koji bi mogao varirati od američkog nuklearnog napada na Ruse do iznenadnog pokušaja okončavanja rata i pregovara o miru između Kijeva i Moskve.

Korak do nuklearne krize

U svakom slučaju, nuklearna opasnost stavlja čovječanstvo na put ponora u jednom od najopasnijih trenutaka od Hladnog rata s prijetećom avetom 3. svjetskog rata. Alexander Gabuev, viši suradnik Carnegiejeve zaklade za međunarodni mir, rekao je za The Washington Post:

"Opet vidimo da Vladimir Putin ovo vidi kao veliki egzistencijalni rat i spreman je povećati uloge u slušaju poraza na bojnom polju. U isto vrijeme ne mislim da će Zapad odustati, tako da je to sada vrlo težak izazov", rekao je i upozorio da bi svijet mogao biti "na dva do tri koraka" od nezamislivog nuklearnog rata.

Profesor Joe Siracus sa Sveučilišta Curtin u Australiji također je upozorio da je svijet "nanosekundu udaljen" od potpune nuklearne krize. Sugerirao je da bi Putinu jedna od opcija mogla biti napasti zapadno oružje prije nego što stigne u Ukrajinu. "Vrlo smo, vrlo blizu", upozorio je.

Nastavio je: "Šanse za rat između Putina i Bidena su oko 10 posto ako se uzme u obzir njihova vlastita sposobnost da to učine. Šanse za slučajni rat trenutno su oko 90 posto jer nigdje nema zaštitnih ograda i zapovjednici mogu raditi što žele."

Razvoj manjeg atomskog oružja

Vjeruje se da su i SAD i Rusija uložile mnogo vremena i novca u razvoj manjeg atomskog oružja spremnog za bojno polje. Oružju nedostaje istinski zastrašujuća razorna moć najvećeg oružja iz doba Hladnog rata - kao što je Car bomba.

Jedna Car bomba od 58 megatona mogla bi izazvati razaranje na području od 50 milja, ubiti milijune ljudi, poslati udarni val koji bi tri puta obišao zemaljsku kuglu i izazvati oblak gljive vidljiv 500 milja.

Vjerovalo se da je takva bomba prevelika da bi se ikada upotrijebila zbog potencijalno apokaliptičnih posljedica. Ali takvo razmišljanje je ono što je potaknulo ratne planere da razviju i potencijalno koriste taktičko - za razliku od strateškog - nuklearno oružje.

Vjeruje se da je ratna doktrina Moskve otvorena za korištenje nuklearnog oružja u konvencionalnom sukobu kao taktiku zastrašivanja - a korištenje takvog oružja mora osobno potpisati Putin. Taktika je postala poznata kao "eskalacija do deeskalacije".

Moskva je ranije prakticirala takve strategije na terenu - poput simulacije NATO napada na rusku enklavu Kalinjingrad. Prema scenariju ruske snage odgovore napadom na invaziju Zapada ispaljivanjem nuklearnog oružja na Poljsku i SAD. Vjeruje se da su se te vježbe odvijale devedesetih i nultih godina, s taktičkim nuklearnim oružjem korištenim i za napad i za obranu.

Oprezno sa izvješćima o 'nuklearnom vlaku'

Izvješća o "nuklearnom vlaku" koji ide prema Ukrajini proširila su se internetom, no s tim se izvješćima treba postupati s oprezom, piše Jack Taylor za Sky News. Video je objavljen jučer na internetu, a neka izvješća tvrde da prikazuje konvoj jedinice odgovorne za transport ruskog nuklearnog arsenala koji ide u Ukrajinu.

Forbes McKenzie, bivši obavještajni časnik britanske vojske i izvršni direktor McKenzie Intelligence Services Ltd, rekao je za Sky News: "Vlak koji je uočen ima sve potpise 12. glavne uprave." Ta uprava je odgovorna za čuvanje, održavanje, transport i zbrinjavanje nuklearnog arsenala zemlje.

"Glavna oprema koja se vidi je oklopno vozilo BPM-97 za koje znamo da ga ima 12. uprava, ali to je pomoćno vozilo koje vidimo kod svih ruskih snaga kao što je granična straža."

Analitičari su primijetili da bi vozila mogla imati rijetku kombinaciju oružja, uključujući top od 30 mm i bacač granata. Nije jasno koje jedinice upravljaju ovom verzijom vozila.

McKenzie je nadalje upozorio da: "U ovo doba godine očekujemo vježbu 12. uprave i to nije neobično. NATO jedinice rade istu stvar, zapravo to rade sve zemlje koje imaju nuklearne sposobnosti."

Upozorenje Zapadu?

Jedno od mogućih objašnjenja je da su ti pokreti upozorenje Zapadu. Kako McKenzie objašnjava, ti pokreti su “nešto što je vrlo vidljivo iz svemira. To pokazuje sposobnost i demonstrira da bi Rusija mogla upotrijebiti taktičko oružje ako bi to željela."

Ali izvješća o mogućoj nuklearnoj eskalaciji treba tretirati s oprezom: "Čvrsto bih tvrdio da Rusija nema priliku razmjestiti nuklearno oružje. To je jednosmjerna karta prema porazu, to nam je jasno rečeno i bez nesigurnosti od strane NATO-a. Ni u jednom trenutku nije uočeno da se kopnene snage na ruskoj strani pripremaju za djelovanje u nuklearnom okruženju. Postoje vrlo određene jedinice koje treba istaknuti kako bi se rasporedile nuklearne sposobnosti, a trupe na terenu moraju biti opremljene zaštitnim odijelima. Nismo vidjeli da se to dogodilo."

Samo četiri dana nakon što je Rusija anektirala četiri ukrajinske regije, stanje na terenu za njih ne izgleda dobro. Uz to, ruski gubici se pojavljuju u javnosti, na način na koji prije mjesec dana nisu. Ruski vojni blogeri dokumentiraju ruske neuspjehe širokoj grupi sljedbenika.

Tipovi poput Ramzana Kadirova, koji je otkrio da će poslati svoja tri mlaodobna sina u borbu (uključujući i 14-godišnjaka), kritizirali su rusko vojno zapovjedništvo zaslužno za debakl u Limanu, kao i Evgenij Prigožin koji je nedavno otkrio da je šef ruske plaćeničke skupine Wagner.

Što ako Putin ostane bez opcija?

Stručnjaci na državnoj televiziji zabrinuti su zbog lošeg stanja stvari. Moskovska dopisnica Diana Magnay se pita za Sky News može li to otvoriti Pandorinu kutiju za Kremlj, kritike koje sve više rastu i koje ne može kontrolirati, te tako izazvati polagano raspetljavanje situacije?

Možda, odgovara Magnay. Također bi, namjerno ili ne, moglo poslužiti svrsi Vladimira Putina. Ako se njegovo nuklearno blefiranje treba shvatiti ozbiljno, a s obzirom na ruske sposobnosti bilo bi glupo ne shvatiti, on bi treba svojim ljudima objasniti da je nuklearna opcija u nekom trenutku opravdana.

On i njegovi propagandisti ovo predstavljaju kao egzistencijalnu bitku protiv vojne moći kolektivnog Zapada, koji želi uništiti i rasturiti Rusiju. Nuklearni napad je odvratna opcija u bilo kojem scenariju, ali je besmislen ako pobjeđujete. S obzirom na to da Rusija gubi tlo pod nogama, a njezini izgledi postaju sve sumorniji, nuklearni napad bi mogao postati privlačniji za Vladimira Putina kojemu se opcije sužavaju, piše Magnay za Sky News.

Sitauciju s ratom u Ukrajini možete iz minute u minutu pratiti OVDJE.