Srušio se vojni avion NATO države, ima žrtava: Kruži jeziva snimka, raspao se na dva dijela

Turski vojni transportni avion u utorak se srušio u Gruziji blizu granice s Azerbajdžanom, javlja Associated Press (AP).

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi kako se avion spušta i iza sebe ostavlja trag dima.

Čini se da se u zraku raspao na dva dijela, a potom strmoglavio na tlo. Nakon pada, uzdignuo se ogromni oblak dima.

BREAKING: Turkish military cargo plane C-130 crashes on Georgia-Azerbaijan border, Turkey's defense ministry says pic.twitter.com/HbAk3x8Cf6 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2025

Riječ je inače o avionu C-130 koji se iz Azerbajdžana vraćao u Tursku. Zasad nije poznato koliko je članova posade bilo unutra.

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan istaknuo je da ima žrtava, ali nije naveo više detalja.

