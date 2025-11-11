FREEMAIL
STRAVA /

Srušio se vojni avion NATO države, ima žrtava: Kruži jeziva snimka, raspao se na dva dijela

Srušio se vojni avion NATO države, ima žrtava: Kruži jeziva snimka, raspao se na dva dijela
Foto: X/screenshot

Zasad nije poznato koliko je članova posade bilo unutra

11.11.2025.
15:01
Erik Sečić
X/screenshot
Turski vojni transportni avion u utorak se srušio u Gruziji blizu granice s Azerbajdžanom, javlja Associated Press (AP).

Društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vidi kako se avion spušta i iza sebe ostavlja trag dima.

Čini se da se u zraku raspao na dva dijela, a potom strmoglavio na tlo. Nakon pada, uzdignuo se ogromni oblak dima. 

Riječ je inače o avionu C-130 koji se iz Azerbajdžana vraćao u Tursku. Zasad nije poznato koliko je članova posade bilo unutra.

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan istaknuo je da ima žrtava, ali nije naveo više detalja.

Uskoro više... 

TurskaAvion
