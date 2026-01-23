FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ČESTITAMO! /

Sretnik osvojio preko 53 milijuna eura na Eurojackpotu

Sretnik osvojio preko 53 milijuna eura na Eurojackpotu
×
Foto: Ilustracija: Shutterstock

Nevjerojatan dobitak donijeli su brojevi 18, 36, 39, 45, 50 – 6, 9

23.1.2026.
22:38
danas.hr
Ilustracija: Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U večerašnjem izvlačenju 7. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi koji su jednom sretniku donijeli nevjerojatan dobitak od preko 53 milijuna eura, izvijestila je Hrvatska lutrija.

Brojevi 18, 36, 39, 45, 50 – 6, 9 nekome su u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 53.723.456,70 eura.

POGLEDAJTE VIDEO: Jelen napravio kaos u banci: 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ČESTITAMO! /
Sretnik osvojio preko 53 milijuna eura na Eurojackpotu