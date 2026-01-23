Sretnik osvojio preko 53 milijuna eura na Eurojackpotu

U večerašnjem izvlačenju 7. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi koji su jednom sretniku donijeli nevjerojatan dobitak od preko 53 milijuna eura, izvijestila je Hrvatska lutrija.

Brojevi 18, 36, 39, 45, 50 – 6, 9 nekome su u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 53.723.456,70 eura.

