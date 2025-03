Srbin se požalio na svakidašnji problem, uslijedili komentari: 'Prestani se ponašati kao primadona'

Muškarac iz Srbije zatražio je pomoć na društvenoj platformi Reddit. Već godinama, kaže, "uništava" ga zvonjava obližnje crkve. Tvrdi da mu razbija san i koncentraciju.

Napisao je da se zvono čuje otprilike svakih sat vremena te da zvonjava traje "dugo - oko minute". Prvo zvono prekine mu jutarnji san.

"To mi je zvono praktički alarm. Oko 7 ujutro kada krene, to je to - nema više spavanja. Onda usred dana svaki tren zazvoni, a ja radim od kuće i iskreno, smeta mi baš", stoji u njegovoj objavi.

Prije nego što je pomoć zatražio na platformi gdje se predstavlja anonimno, tvrdi, pisao je i na stranici te crkve na Facebooku. "Nisu odgovorili godinu dana. Ne znam više što da radim. Izbjegavam otići tamo i posvađati se s popovima kao neka Karen, a i da odem, ne vjerujem da bih išta promijenio", istaknuo je.

I onda je razmišljao kako riješiti problem, sinule su mu dvije opcije: "ili da sabotiram zvonjavu, što je teška priča ili da kupim zvono koje, ako ništa, kaže zvoni i da ga doniram crkvi pa da ih moralno ucijenim da ga zamijene". Uz to, doveo bi i televiziju da snimi njegov pothvat, pa bi ga se smatralo donatorom.

Čepići za uši, zvučna izolacija... Ovo su prijedlozi rješenja problema

Neki su se u komentarima složili s muškarcem koji je objavio priču, a neki su ga žestoko "oprali". "Probaj se prestati ponašati kao primadona. Čuj, pisao sam im na fejsu. Digni du*e i idi razgovarati u crkvi sa svećenikom pa, ako ne urodi plodom, s njegovim nadređenim. Ako nema pomoći - seli se", napisao je jedan od korisnika.

Mnogi su mu savjetovali da u kuću ugradi bolju zvučnu izolaciju, neki su se rugali činjenici da uopće ondje živi jer - "o čemu si razmišljao kada si kupovao stan pored crkve", pisali su, a mnogi su rekli i da je najbolje rješenje - kupiti čepiće za uši.

