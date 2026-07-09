Drama u susjedstvu: Upucan zloglasni 'Sandokan', ulicama odzvanjale sirene

Milan Ostojić, poznatiji kao Sandokan, upucan je u srijedu navečer ispred trgovačkog centru u Šapcu u Srbiji, neslužbeno doznaje Telegraf.rs.

Prema pisanju tog portala, izbila je svađa u jednom ugostiteljskom objektu, nakon čega je u Ostojića ispaljeno više hitaca.

Vozilo hitne pomoći prebacilo ga je u bolnicu, a detalji o težini ozljeda zasad nisu poznati. Gradom je navečer vladalo opsadno stanje te su odzvanjale sirene.

Tko je Sandokan?

Podsjetimo, Osojić je bio vođa takozvane "šabačke skupine" koja je 2010. godine optužena za teška kaznena djela na području Srbije, uključujući pet ubojstava i trgovinu drogom.

Ostojić je oslobođen optužbi za zločinačko udruživanje i trgovinu drogom, no dobio je 20 godina zatvora zbog poticanja na ubojstvo Siniše Kromeka. Apelacijski sud kaznu mu je prepolovio 2015. godine, a iz zatvora je izašao tri godine kasnije.