Neobične letjelice iznad njemačke vojarne: 'Nezaustavljivi su i drski'

Nad vojarnom na sjeveru Njemačke je u siječnju šest puta uočene bespilotne letjelice. To nisu bili "obični", nego najvjerojatnije špijunski dronovi neke strane sile. Nijemci ih nisu mogli zaustaviti, piše Deutsche Welle.

Već je i list Süddeutsche Zeitung izvijestio o više preleta bespilotne letjelice nad vojarnom u Schweingu nedaleko od Sjevernog mora i granice s Danskom, a te incidente je potvrdilo i operativno zapovjedništvo Bundeswehra u Berlinu agenciji AFP. Minhenski list citira povjerljivi dnevno izvješće vojarne prema kojem je od 9. do 29. siječnja evidentirano šest preleta, očigledno letjelica kakve ne mogu kupiti obični građani.

Jer vojarna Schweing je baza njemačke protuzračne obrane gdje se obučavaju njemački, ali i vojnici iz Ukrajine u posluživanju protuzračnog sustava Patriot. Naravno da ta baza onda ima i sredstva za ometanje bespilotnih letjelica, ali makar bi to bilo djelotvorno za letjelice kakve se inače mogu naći u trgovini, u ovom slučaju to nije imalo nikakvog učinka.

Štoviše: prema dnevnom izvješću su te letjelice drsko i to "s upaljenim pozicijskim svjetlima minutama lebdjeli na mjestu", citira SZ i naravno pratile što se dešava u vojarni. Sve to ukazuje kako to nisu bile obične letjelice, nego dronovi neke strane sile poslane nad vojarnu zbog špijunaže.

Paljba je (još) zabranjena

Problem je za njemački Bundeswehr što je tek u iznimnim slučajevima ovlašten upotrijebiti oružanu silu, što znači da im zapravo nije dopušteno oboriti takvu letjelicu. S obzirom na to da je i prije bilo takvih letjelica i nad njemačkim vojarnama i nad ključnim infrastrukturnim objektima u ovoj zemlji – bilo je preleta čak i nad američkom bazom u Ramsteinu, ova njemačka vlada je još u siječnju željela promijeniti zakon i dopustiti aktivnu protumjeru, ali je malo vjerojatno da će to biti promijenjeno u mandatu ove vladajuće koalicije.

Utoliko je i ove slučajeve Bundeswehr tek mogao prepustiti civilnom, kriminalističkom uredu pokrajine Schleswig Holstein kao prekršaj postojećih propisa u zračnom prometu, makar je i u izvješću vojarne navedeno kako nisu mogli utvrditi osobu koja je upravljala tim letjelicama. Vojna policija i Vojna protuobavještajna služba (MAD) pretpostavljaju kako ta osoba uopće nije niti bila u Njemačkoj, nego su letjelice poletjele i bile upravljane s nekog od brodova na Sjevernom ili Baltičkom moru.

Prema informacijama iz njemačkog ministarstva obrane, u bazu u Schwesingu su poslani dodatni sustavi za lokaliziranje i ometanje takvih letjelica, ali one se nakon toga više nisu pojavljivale.

