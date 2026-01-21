Promrzli Slovenci satima plutali nakon havarije, spas pronašli na INA-inoj platformi

Trojica slovenskih jedriličara spašeni su tijekom vikenda u sjevernom Jadranu nakon što je brod kojim su plovili otkazao zbog tehničkog kvara, prenosi 24 Ur koji se pozivaju na hrvatske medije.

Drama na moru odvijala se u noći na subotu, no dobila je sretan kraj.

Trojica slovenskih državljana nekoliko su sati nekontrolirano plovili otvorenim morem izvan teritorijalnih voda.

U mraku su prvo uočili svjetla s Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu, piše tportal.

Posada s platforme ih je pronašla promrzle, ali neozlijeđene te im je pomogla i utoplila ih, a o svemu su obaviještene spasilačke službe.

Pomorci su prevezeni u pulsku luku, a njihovo plovilo otegljeno.

