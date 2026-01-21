FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U JADRANU /

Promrzli Slovenci satima plutali nakon havarije, spas pronašli na INA-inoj platformi

Promrzli Slovenci satima plutali nakon havarije, spas pronašli na INA-inoj platformi
×
Foto: Slaven Branislav Babic/pixsell

Pomorci su prevezeni u pulsku luku

21.1.2026.
11:40
Dunja Stanković
Slaven Branislav Babic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Trojica slovenskih jedriličara spašeni su tijekom vikenda u sjevernom Jadranu nakon što je brod kojim su plovili otkazao zbog tehničkog kvara, prenosi 24 Ur koji se pozivaju na hrvatske medije. 

Drama na moru odvijala se u noći na subotu, no dobila je sretan kraj. 

Trojica slovenskih državljana nekoliko su sati nekontrolirano plovili otvorenim morem izvan teritorijalnih voda. 

U mraku su prvo uočili svjetla s Inine plinske platforme Vesna koja je bez posade, a potom uspjeli doploviti i do obližnje Inine plinske platforme Ivana A, koja ima posadu, piše tportal. 

Posada s platforme ih je pronašla promrzle, ali neozlijeđene te im je pomogla i utoplila ih, a o svemu su obaviještene spasilačke službe. 

Pomorci su prevezeni u pulsku luku, a njihovo plovilo otegljeno.  

POGLEDAJTE VIDEO: Hale u požaru, radnici spašeni: Vatrogasci spriječili širenje na kuće i automehaničarsku radionicu

SlovenijaInaJadranMore
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DRAMA U JADRANU /
Promrzli Slovenci satima plutali nakon havarije, spas pronašli na INA-inoj platformi