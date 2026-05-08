Raste broj zaraženih hantavirusom? Dvije države otkrile potencijalne slučajeve

Žena u Španjolskoj ima simptome koji odgovaraju zarazi hantavirusom, kazao je dužnosnik ministarstva zdravstva u petak kada su potencijalan slučaj otkrile i britanske vlasti kod državljanina koji je putovao kruzerom MV Hondius na kojem je izbila zaraza.

Žena sa simptomima u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Alicante je bila putnica na istom letu kao i pacijent koji je preminuo u Johannesburgu nakon što je bio na kruzeru MV Hondius te se zarazio virusom, kazao je novinarima državni tajnik ministarstva zdravstva Javier Padilla.

Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) je u petak objavila da je britanski državljanin, za kojeg se sumnja da je zaražen hantavirusom, sada na udaljenom južnoatlantskom otoku Tristan da Cunha. Agencija nije pružila pojedinosti o novom slučaju na britanskom prekomorskom teritoriju, gdje je kruzer pristao 15. travnja.

Zabrinutost o andskom soju

Tristan da Cunha, na kojem živi tek oko 200 osoba, na pola je puta između Južne Afrike i Južne Amerike, a riječ je o najudaljenijem naseljenom otoku na svijetu. Najbliži naseljeni otok mu je više od 1500 milja udaljena Sveta Helena.

Otočanin je premješten u bolnicu, a njegova supruga je u samoizolaciji, rekao je britanski ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty u priopćenju objavljenom na internetskim stranicama otočnih vlasti.

Doughty je dodao je četvero stanovnika otoka otišlo na Svetu Helenu brodom koji plovi pod nizozemskom zastavom. Philip Kendall, upravitelj Tristana de Cunhe, kazao je da im je preporučeno da na Svetoj Heleni iz opreza budu u samoizolaciji.

Iako novi slučaj zaraze nije potvrđen, najave o mjerama opreza će potaknuti zabrinutost o andskom soju hantavirusa pronađenom na kruzeru, koji se u rijetkim slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka.

Troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin, preminulo je nakon izbijanja zaraze na MV Hondiusu. Četvero drugih za koje je potvrđeno da su zaraženi, dvoje Britanaca te nizozemski i švicarski državljanin, liječe se u bolnicama u Nizozemskoj, Južnoj Africi i Švicarskoj, a u petom slučaju se sumnja na zarazu, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

