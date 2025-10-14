Spalila lice uspavanog muža kipućim uljem pa mu 'zapaprila' život čilijem u prahu

Trudna Indijka Sadhana je usred noći polila kipuće ulje na svog usnulog supruga Dinesha, a zatim ga posula čilijem u prahu dok je šestomjesečna beba spavala kraj njih. Dinesh je u kritičnom stanju i primljen je na intenzivnu njegu, piše India Today.

Incident se dogodio oko 3.15 sati u noći na 2. listopada u području Madangira u Delhiju.

"Čuli smo Dinesha kako vrišti. Kad smo se popeli na kat, njegova žena nije otvarala vrata i bio je teško opečen. Stalno je govorio da ga je žena polila vrućim uljem i čilijem u prahu“, rekla je stanodavka, Anjali.

Anjali je nadalje tvrdila da je tek nakon što je njezin otac nazvao Dineshovog šogora hitno prevezen u bolnicu.

Prethodila žestoka svađa

Par se žestoko posvađao prije nego što je Dinesh otišao spavati. Sadhana je zatim zagrijala ulje u tavi i polila ga po njemu. Dinesh je vrištao tražeći pomoć i tek nakon što je stanodavac pozvao njegovog šogora, Sadhana je otvorila vrata. Odjurili su s njim u bolnicu.

Policija je pokrenula istragu nakon što su dobili dojavu iz bolnice. U međuvremenu je suprug zbog težine stanja prevezen u drugu bolnicu. Policija je započela istragu nakon što je u ranim jutarnjim satima 2. listopada primila dojavu o napadu.

Dinesh, koji radi kao medicinski predstavnik, dao je izjavu iz bolnice. Prema njegovim riječima, osjetio je peckanje kada mu je vruće ulje polito po tijelu i probudio se i zatekao svoju suprugu kako stoji u blizini s čilijem u prahu, koji je zatim bacila po njemu. Dinesh je tvrdio da mu je supruga prijetila da će proliti još ulja ako digne uzbunu.

Dinesh i Sadhana bili su u braku oko osam godina.

