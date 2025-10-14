Hrvat lažirao smrt u obitelji zbog novca: Poslodavac mu povjerovao, ali otkrila ga jedna stvar

Muškarac je kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare tijekom kolovoza ove godine. Naime, osumnjičeni je poslodavcu lažno prijavio smrt bliske osobe te ga time doveo u zabludu da mu isplati novčanu pomoć, dok je od ostalih zaposlenika dobio solidarno prikupljen novac od više stotina eura. Iz PU primorsko - goranske otkrivaju da je se radi o 46-godišnjem hrvatskom državljaninu.

"Budući da poslodavcu naknadno nije dostavio potrebnu dokumentaciju, događaj su prijavili policiji te je u sklopu provedenog kriminalističkog istraživanja policijskih službenika II. policijske postaje Rijeka utvrđeno da je lažno prijavio činjenicu smrti bliske osobe", izvijestila je PU primorsko - goranska.

Osumnjičeni je ostvario protupravnu imovinsku korist u iznosu od oko 2.400 eura, od čega 1.800 eura na štetu poslodavca, tvrtke sa zagrebačkog područja. "Policija protiv 46-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu podnosi kaznenu prijavu, a o ovom događaju će izvijestiti i nadležnu službu socijalne skrbi", kažu još iz PU primorsko goranske.

