Iznenadila je svijet nakon povratka iz svemira, a sada je ponovno šokirala izgledom

Astronauti NASA-e, Barry Wilmore i Sunita Williams, napokon su progovorili o svojoj izuzetnoj svemirskoj misiji, koja je trajala mnogo duže nego što je bilo planirano. U ponedjeljak su dali zajednički intervju za Fox News, gdje su otkrili da je njihov boravak u svemiru, umjesto planiranih osam dana, trajao nevjerojatnih devet mjeseci ili 286 dana.

Ovaj neočekivani razvoj događaja izazvao je brojne reakcije, no najveću pažnju, uz samu misiju, privukla je fizička transformacija Sunite Williams.

Naime, fotografije Sunite Williams snimljene odmah nakon njenog povratka na Zemlju izazvale su zabrinutost.

Poznate slike prikazuju astronautkinju s vidljivim sijedim pramenovima, dubljim borama i mršavijim licem, što je mnoge šokiralo. Pored toga, zabrinutost su izazvala i njezina "vidljivo tanka" zapešća, što su medicinski stručnjaci primijetili nekoliko sati nakon što je izlazila iz kapsule SpaceX Dragon, koja ju je vratila na Zemlju.

Brzo se vratila u formu

Međutim, njezin oporavak od povratka na Zemlju bio je ništa manje nego nevjerojatan. U samo nekoliko dana, Williams se vratila u formu koja je očigledno bila bliža onoj koju je imala prije nego što je poletjela u svemir. "Kako je moguće ovakvo čudo?", postavio je pitanje jedan od komentatora.

Pulmolog i veteran američkog zrakoplovstva Vinay Gupta, za Daily Mail komentirao je da je lice Sunite Williams sada punije, a koža manje upala. "Izgleda kao da je mnogo bolje spavala", rekao je Gupta, koji je istaknuo da je njezin metabolizam ponovno usklađen s uvjetima normalne gravitacije. Također, dodao je kako njezino tijelo više ne trpi iste fizičke stresove koje je doživljavala tijekom boravka na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), koja kruži više od 370 kilometara iznad Zemlje.

Čudesan oporavak

Samopouzdano, Williams je svoj oporavak nazvala "čudesnim". Na njezinoj obnovi vitalnosti svakako je pomoglo i to što je obojila kosu natrag u tamnosmeđu boju, što joj je vizualno pomoglo da se vrati u staru formu. Ova brza promjena dala je mnogima do znanja da se astronauti zaista uspješno oporavljaju.

Za sve one koji su se pitali koliko će trajati njihov potpuni oporavak, dr. Gupta vjeruje da su astronauti prošli kroz najtežu fazu, no smatra da će i dalje trebati od četiri do šest tjedana kako bi se vratili u osnovnu fizičku formu.

Podsjećamo, Sunita Williams i Barry Wilmore na Zemlju su se vratili 18. ožujka, a njihov nevjerojatni povratak iz svemira samo je još jedan dokaz koliko je ljudsko tijelo izuzetno prilagodljivo, čak i u najekstremnijim uvjetima.

