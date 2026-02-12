FREEMAIL
JE LI MOGUĆE?

Šokantno otkriće u dječjim kolicima: Policajci nisu mogli vjerovati u što gledaju

Šokantno otkriće u dječjim kolicima: Policajci nisu mogli vjerovati u što gledaju
Foto: Shutterstock/ilustracija

Točan iznos zaplijenjenog novca nije poznat, no riječ je o stotinama kovanice

12.2.2026.
7:46
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
Policajci su u ponedjeljak navečer u Berlinu zaustavili skupinu osumnjičenu za krađu, koja je sa sobom vodila dvoje djece, a onda su se zaprepastili kad su shvatili što se nalazi u dječjim kolicima, piše Fenix.

Sve je počelo nakon što su policajci u civili zapazili muškarca, ženu i dvoje djece. 

Ubrzo su utvrdili da je za muškarcem od ranije raspisan europski nalog za uhićenje, a potom ih je dočekao neobičan prizor u kolicima. 

Koristili ih kao sef 

Kradljivci su ih koristili kao sef za plijen - unutra se nalazilo mnoštvo kovanica, većinom od jednog i dva eura. Da stvar bude gora, dio su također pokušali sakriti u odjeći koja su djeca nosila. Prva izvješća sugeriraju da je riječ o novcu kojeg je skupina prethodno opljačkala iz nekoliko automata za kockanje. 

Točan iznos zaplijenjenog novca nije poznat, no riječ je o stotinama kovanice. Berlinska policija se našalila i objavila: "Naši kolege imali su sjajan zadatak to sve prebrojati". 

Uz novac, zaplijenili su krivotvorene dokumente, papar sprej i dva odvijača koja su vjerojatno služila za provale. 

