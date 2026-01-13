Šok u zračnoj luci! Muškarac pokušao ukrcati suprugu na let, osoblje nije ništa posumnjalo sve dok...

Muškarac (80) pokušao je ukrcati svoju preminulu suprugu na let u zračnoj luci Tenerife Jug, prevozeći je u invalidskim kolicima kao da je živa putnica, piše Diario de Avisos.

Incident se dogodio na sigurnosnoj kontroli, a osoblje nije ništa posumnjalo sve dok zaštitarka, nakon prolaska kroz detektor metala, nije primijetila da žena ne reagira. Odmah su aktivirani hitni protokoli.

Zaštitarka je prišla ženi i kada joj je primila ruku s invalidskih kolica, uočila je da joj je temperatura nenormalno niska i da ne diše. Odmah je obavijestila nadzornika, a u roku nekoliko minuta na mjesto događaja stigli su brojni zaštitari, pripadnici Civilne garde i forenzičko osoblje, objasnio je jedan od radnika zračne luke.

Pokrenuta istraga

Prema prvim izjavama muškarca, njegova supruga preminula je nekoliko sati ranije, unutar aerodromskog kompleksa. Ipak, neki zaposlenici tvrde da je muškarac više puta pokušao prebaciti odgovornost za smrt na zračnu luku, što nadležne vlasti sada istražuju.

Muškarac je uhićen i surađivao je s policijom. Istraga je i dalje otvorena kako bi se razjasnile sve okolnosti smrti i utvrdila eventualna kaznena odgovornost.

Sličan incident dogodio se nekoliko dana ranije na letu EasyJeta između Malage i Londona, kada je muškarac također uspio ukrcati svoju preminulu suprugu. U tom slučaju, posada je prije polijetanja primijetila da žena ne pokazuje znakove života. Prema tvrtki, putnica je imala liječničku potvrdu koja joj je dopuštala let, no preminula je unutar zrakoplova.

