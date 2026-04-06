Potvrđena smrt bebe! Institut za lijekove objavio detalje, kobna je bila jedna greška...

Korištenje tableta koje sadrže kombinaciju aktivnih sastojaka kolekalciferola (vitamin D3) i fluorida standardni su dio njege dojenčadi u Njemačkoj namijenjene sprječavanju rahitisa i promicanju zdravih zubi. No, rutinsku upotrebu koja se desetljećima smatrala sigurnom uzdrmalo je slučaj bebe koja je umrla u izravnoj vremenskoj vezi s uzimanjem takvog dodataka.

Konkretno, vjeruje se da je nepažnja pri otapanju tablete koštala bebu života, prenosi Fenix magazin.

Vijest je potvrdio tamošnji Institut za lijekove i medicinske proizvode (BfAarm). Agencija sumnja da tableta nije bila potpuno otopljena prije nego što je dana dojenčetu. Sitna smjesa s još uvijek čvrstim dijelovima tablete vjerojatno je ušla u njegove dišne putove i izazvala aspiraciju stranog tijela.

Kod dojenčeta dišni putevi su jako uski, a bebini zaštitni refleksi nisu u potpunosti razvijeni pa ovakva situacija može biti opasna po život.

Kobna greška u pripremi

Fluorid čini zubnu caklinu otpornijom i sprječava karijes. Liječenje ovim dodatkom prehrani preporučuje se dojenčadi i maloj djeci do 18 mjeseci. Međutim, to se preporučuje samo ako je sadržaj fluorida u vodi za piće ispod 0,3 mg po litri i ako se ne unosi drugi fluorid.

Problem nije u samom dodatku prehrani, već u ključnom koraku - njegovom otapanju.

Tabletu treba otopiti u pet do deset mililitara vode na čajnoj žličici ili u maloj prozirnoj posudi. Tek kada se tableta potpuno raspadne i nema vidljivih ostataka, može se dati djetetu.

Ljekarnici će roditeljima i skrbnicima pružiti ciljane i detaljne informacije o pravilnom rukovanju lijekom prilikom kupnje. Budući da mnoge obitelji tjednima ili mjesecima koriste pripravak na isti način, lako se može pojaviti lažni osjećaj sigurnosti, upozoravaju s Instituta za lijekove i medicinske proizvode.

BfArM je također najavio da će od nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet zatražiti da pregledaju informacije o svom proizvodu i pojasne ih gdje je to potrebno, pišu njemački mediji.

