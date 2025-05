Snježna oluja pogodila Srbiju u svibnju, a snijeg ne prestaje padati! 'Sve je bijelo!'

U planinskim krajevima Srbije jutros je pao snijeg, stvarajući prizore koji više podsjećaju na siječanj nego na sredinu svibnja. Na Kopaoniku je osvanuo pravi zimski pejzaž, dok je snijeg pao i u okolici Prijepolja, na planini Rudno te u Sjenici, javlja Nova.rs.

Nagli pad temperature

Zbog prolaska hladne fronte i pojačanog sjevernog vjetra, došlo je do naglog pada temperature. Kiša koja je padala tijekom ranih jutarnjih sati ubrzo je prešla u susnježicu, a zatim i u snijeg. Prema podacima RTS-a, snježni pokrivač trenutno doseže visinu od oko dva centimetra.

Snijeg se zadržava na nadmorskoj visini iznad 1.500 metara, a prema prognozama meteorologa, tijekom dana mogao bi se formirati pokrivač visine i do 10 centimetara, koji će zbog niskih temperatura potrajati sve do kasnih večernjih sati. Snijeg u svibnju nije neuobičajen u ovim krajevima, no mještane je svejedno iznenadio.

"Iznenadio nas je ovaj snijeg, a još više što se zadržao na zemlji. Sve je bijelo kao u siječnju. Pahulje su velike i guste, kao usred zime", kažu stanovnici sela oko Prijepolja.

Zimska bajka u svibnju

U tom je kraju temperatura jutros pala na samo jedan stupanj iznad ništice, što je omogućilo stvaranje i zadržavanje snježnog pokrivača. U Kamenoj Gori sve je osvanulo pod snijegom, a prizori podsjećaju na pravu zimsku bajku.

Vozačima koji se nalaze na planinskim prijevojima savjetuje se dodatni oprez, jer postoji mogućnost pojave poledice na kolnicima.

Zimska atmosfera vlada i na Rudnu, dok u Sjenici snijeg i dalje pada, ali se za sada ne zadržava na tlu.

