Fotograf snimio što 'idiot' radi pod stolom u Bijeloj kući dan prije nego što ga je Trump smijenio

Američki predsjednik Donald Trump smijenio je u četvrtak savjetnika za nacionalnu sigurnost Mikea Walza i kao privremenu zamjenu imenovao državnog tajnika Marca Rubija, što je prva velika promjena u Trumpovu užem kabinetu otkako je ponovno došao u Bijelu kuću u siječnju.

Trump je na društvenim mrežama potvrdio da će Walz biti imenovan za veleposlanika pri Ujedinjenim narodima, kazavši da je "naporno radio da stavi interese nacije na prvo mjesto".

Samo dan prije nego što je smijenjen, Waltz se našao pod povećalom javnosti nakon što su ga fotoreporteri Reutersa snimili kako koristi aplikaciju Signal na svom mobitelu tijekom sastanka u Bijeloj kući. Na fotografiji se djelomično vidi popis razgovora s drugim članovima administracije, među kojima je bio i potpredsjednik JD Vance, Rubio, ravnateljica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard te Trumpov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff.

Komentirajući spornu fotografiju koja se ubrzo proširila, iz Bijele kuće su na društvenim mrežama kanali da je Signal "odobrena aplikacija" koja se instalira na vladine telefone.

Zašto je ovo zanimljivo?

Signalgate

Waltzova smjena označava kraj mjesec dana kadrovskog kaosa unutar Trumpovog aparata za nacionalnu sigurnost. Od početka travnja otpušteno je najmanje 20 članova osoblja Vijeća za nacionalnu sigurnost, a smijenjen je i direktor Nacionalne sigurnosne agencije zajedno s tri visoka politička dužnosnika Pentagona.

Sve je krenulo od afere Signalgate, kada je Waltz slučajno dodao glavnog urednika časopisa The Atlantic Jeffreya Goldberga u privatni razgovor na aplikaciji Signal gdje se raspravljalo o detaljima američkih zračnih napada u Jemenu. Časopis je objavio detalje internih rasprava i pokrenuo lavinu. Waltz je tada tvrdio da ne zna kako je Goldberg ušao u zajednički chat, dodajući da nisu odane nikakve osjetljive informacije.

U razgovoru su se spominjali detalji planiranih američkih zračnih napada na položaje Hutista u Jemenu 15. ožujka. Poruke su poslane nekoliko sati prije napada. U jednom razgovoru, Waltz je na vijesti o zračnom napadu odgovorio emotikonima američke zastave, vatre i šake.

Časopis je objavio i opise vrsta oružja koje se planiralo koristiti i detaljno vrijeme napada, zbog čega su Demokrati ovo nazvali velikim sigurnosnim propustom i tražili ostavke od Waltza i američkog ministra obrane Petea Hegsetha. Njegovu nepažnju oštro su kritizirali i brojni dužnosnici Bijele kuće, a jedan od njih nazvao ga je "jeb**im idiotom".

Zašto ga je Trump smijenio?

Na internom sastanku kabineta na kojem je bio i Waltz, Trump je izrazio želju da se takvi razgovori odvijaju i sigurnom okruženju što je signaliziralo njegovo nezadovoljstvo skandalom. No, on kao i drugi kolege iz Bijele kuće javno su izrazili podršku Waltzu u to vrijeme.

Izvori na koje se poziva Reuters tvrde da kontroverza sa Signalom nije bila jedina stvar koju je Trump zamjerio Waltzu.

Osoba upoznata s unutarnjom dinamikom kabineta tvrdi da je Waltz bio previše "jastrebovki nastrojen" za Trumpa, nesklonog ratu, te da se smatralo kako učinkovito ne koordinira vanjsku politiku među agencijama, što je ključna uloga savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Isto tako, osoba upoznata sa situacijom navela je da američki predsjednik želi proslaviti svojih 100 dana mandata prije nego što otpusti dužnosnika iz kabineta. Zbog toga su vijesti o promjenama u njegovoj administraciji u četvrtak bile toliko nagle da je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce za njih saznala od novinara na konferenciji za medije.

