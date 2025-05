Ovo je trenutak kada se masivni brod zabio u most: Poznat uzrok nesreće

Školski brod za obuku pomoraca meksičke mornarice udario je u subotu navečer u Bruklinski most u New Yorku, pri čemu su poginule dvije osobe, a ozlijeđeno ih je 19, od kojih dvije teško, dok su se tri jarbola jedrenjaka razbila o kultnu građevinu.

Dvoje ljudi je preminulo

Prolaznici koji su uživali u proljetnoj večeri uz estuarij East River u čudu su promatrali kako se brod Cuauhtémoc kreće prema mostu sa svim podignutim jedrima i upaljenim svjetlima, s previsoko podignutim jarbolima.

"Ranije večeras, veliki brod meksičke mornarice Cuauhtémoc izgubio je pogon i udario u Bruklinski most", objavio je gradonačelnik New Yorka Eric Adams na X-u.

Rekao je da je od 277 ljudi na brodu 22 ozlijeđeno, od kojih je 11 u kritičnom stanju, dok je "dvoje nažalost podleglo ozljedama". Izgrađen 1982. godine, brod visok 48,2 metra sudjeluje u brojnim jedriličarskim regatama diljem svijeta.

'Na brodu zavladala panika'

Brod je izgubio snagu dok je kapetan manevrirao, zbog čega je usmjeren prema stupu upornjaku mosta na strani Brooklyna, rekao je Wilson Aramboles, šef specijalnih operacija policijske uprave grada New Yorka, tijekom konferencije za novinare.

"Na brodu je vladala panika", rekao je za AFP Nick Corso, 23-godišnji stanovnik Brooklyna koji je stajao blizu East Rivera, koji je i snimio nesreću.

"Ono što me najviše pogodilo bila je panika na brodu. Na krmi je bio čovjek koji je signalizirao ljudima da se maknu s mosta na kojemu smo se nalazili", dodao je.

Nitko na brodu "nije pao u vodu, tako da nije bilo potrebno aktivirati spasilačke operacije", priopćila je mornarica.

Brod je napustio New York neposredno prije sudara, a na krmi broda vijorila se golema meksička zastava. Most koji spaja Brooklyn s Manhattanom zatvoren je na oko 40 minuta. Žrtve su hitno prevezene u lokalne bolnice, prema New York Postu, a sirene su se čule u blizini mjesta nesreće.

Pretrpio mehanički problem

Nakon tragičnog incidenta, načelnik Wilson Aramboles iz Ureda za specijalne operacije NYPD-a rekao je da su "neki mehanički problemi" najvjerojatnije uzrokovali udar broda u most, piše Daily Mail.

"Kapetan koji je upravljao brodom izgubio je, pretpostavljam, snagu broda", rekao je Aramboles novinarima, dodajući da su informacije preliminarne.

Rano u nedjelju predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum uputila je sućut obiteljima dvoje preminulih članova posade.

"Duboko smo ožalošćeni gubitkom dva člana posade trenažnog broda Cuauhtémoc, koji su izgubili živote u nesretnoj nesreći u njujorškoj luci. Naše suosjećanje i podrška idu njihovim obiteljima', napisala je na X-u. Potvrdila je da mornarica i lokalne vlasti "trenutačno liječe ranjene" te da meksički veleposlanik, SAD i meksički generalni konzulat u New Yorku također podupiru mornaricu.

"Zahvaljujem gradonačelniku New Yorka Ericu Adamsu za svu potporu koju je pružio našim sugrađanima. Pratimo situaciju, a mornarica će nastaviti davati novosti', dodao je Sheinbaum.

Na višestrukim videozapisima očevidaca vidi se kako visoki jarboli pucaju i djelomično se ruše dok su se zabijali u palubu mosta. Mornari koji su bili na jarbolu padali su od udara, a neki se vide kako se drže za slomljene grede visoko u zraku.

Čulo se kao pucanje grane

Nick Corso, koji je upravo izvadio telefon kako bi snimio brod i most tijekom zalaska sunca, rekao je za Associated Press da je iznenada čuo ono što je opisao kao pucketanje "velike grane" kada je brod udario u 141 godinu star most. Drugi slučajni prolaznici rekli su izdanju da su se također divili zalasku sunca kada su vidjeli da je brod udario u most i da je jedan od jarbola puknuo.

Pogledavši bolje, rekli su da su primijetili da netko visi s visine na brodu. Prošlo je barem 15 minuta prije nego što su ga spasili.

Vidjeli su i dvije osobe koje su na nosilima iznijeli s broda i prebacili u manje čamce. Osoblje mornarice stajalo je na jarbolima broda meksičke mornarice kao dio ceremonijalnog pozdrava i iskaza poštovanja pri ulasku u luku.

Ova tradicija, dugogodišnji je pomorski običaj koji se prakticira diljem svijeta. Čini se da su mornari na brodu Cuauhtémoc tijekom mučne nesreće sudjelovali u ovom slavnom ritualu. Meksička mornarica objavila je u objavi na društvenoj platformi X da je Cuauhtemoc, školski brod za obuku, oštećen u nesreći s Brooklynskim mostom što ga je spriječilo da nastavi svoje putovanje. Emotivna snimka pokazala je trenutak u kojem stotine Njujorčana plješću osobama koje su prvi reagirale dok su spašavale žrtve s broda.