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150 METARA PROVALIJE /

Planinar pozirao na popularnom vrhu i pao u smrt: Snimljeni njegovi zadnji trenuci

Planinar pozirao na popularnom vrhu i pao u smrt: Snimljeni njegovi zadnji trenuci
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Foto: NEXTA/X

S obzirom na teško pristupačan teren, morali su koristiti užas i tražiti pomoć iz zraka kako bi došli do tijela

2.7.2026.
10:16
Dunja Stanković
NEXTA/X
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Planinar Caio Arrabal (44) pozirao je za fotografiju na vrhu Pedro do Macaco u brazilskom Rio de Jaineru kada je pao u smrt sa 150 metara visoke litice. 

Druga planinarka snimila je trenutak kada se smjestio u uski otvor pored kamenih gromada. Zatim se počeo spuštati, no izgubio je ravnotežu na rubu litice i pao u provaliju. 

Druga je ovo tragedija na tom području u samo dva tjedna, prenosi Mirror. 

Hitne službe pozvane su malo prije podneva te je odmah pokrenuta potraga. Timovima je trebalo četiri sata da dođu do mjesta pada. S obzirom na teško pristupačan teren, morali su koristiti užas i tražiti pomoć iz zraka kako bi došli do tijela. 

Druga tragedija u dva tjedna

Instruktor spašavanja Matheus Moura rekao je da je spašavanje bilo složeno zbog strmog terena i guste šume. "Morali smo proći kroz gusto pošumljeno područje s izuzetno teškim pristupom da bismo došli do njega", kazao je lokalnim medijima. 

Arrabal je bio dio planinarske grupe koji su išli spomenutom stazom. Dužnosnici su kazali da nedostaju znakovi upozorenja duž rute.

Slična tragedija dogodila se sredinom lipnja kada je 59-godišnja žena pala sa zip-linea u parku Gruta do Spar. Bila je dio grupe koja se užetom spuštala unutar špilje popularne među avanturistima. Unatoč zaštitnoj opremi, pala je s visine od 37 metara.

BrazilPlaninarSmrtCrna Kronika
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